16.01.2026 14:26

Ιράν: Ο Πούτιν σε ρόλο μεσολαβητή – Τα τηλεφωνήματα σε Πεζεσκιάν και Νετανιάχου για «ταχεία αποκλιμάκωση»

16.01.2026 14:26
putin_1010_1920-1080_new
credit: AP

Τηλεφωνική επικοινωνία με τους Μπενιαμίν Νετανιάχου και Μασούντ Πεζεσκιάν είχε ο Βλάντιμιρ Πούτιν σε μια προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι στη περιοχή.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, Πούτιν και Πεζεσκιάν επιβεβαίωσαν την προσήλωσή τους στην 20ετή συμφωνία στρατηγικής σύμπραξης που υπέγραψαν τον περασμένο Ιανουάριο, η οποία περιλαμβάνει στρατιωτική κι οικονομική συνεργασία.

Στην προσπάθειά του να εμφανιστεί ως μεσολαβητής στην κρίση που προκάλεσε το κίνημα διαμαρτυρίας και αμφισβήτησης του ιρανικού καθεστώτος και η άγρια καταστολή του, ο Πούτιν είχε νωρίτερα συνομιλία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συνεχίσει «τις προσήκουσες μεσολαβητικές προσπάθειες» και «να προωθήσει εποικοδομητικό διάλογο με την συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων κρατών» για την άμβλυνση των εντάσεων γύρω από το Ιράν.

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν παρουσίασε προσεγγίσεις αρχών υπέρ της ενίσχυσης των πολιτικο-διπλωματικών μέτρων για την προστασία της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή», σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Από την έναρξη του κινήματος διαμαρτυρίας στις 28 Δεκεμβρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε επανειλημμένα με στρατιωτική επέμβαση κατά της Τεχεράνης.

Οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα καταγγέλλουν ότι το ιρανικό καθεστώς εφάρμοσε άγρια καταστολή των διαδηλώσεων, με χιλιάδες νεκρούς σε μία χώρα όπου το Ιντερνετ είναι μπλοκαρισμένο εδώ και μία εβδομάδα.

Το Ιράν είναι σημαντικός διπλωματικός, οικονομικός και στρατιωτικός εταίρος της Μόσχας στην Μέση Ανατολή.

1 / 3