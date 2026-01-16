Ο Τραμπ έριξε τον Καναδά στην «αγκαλιά» της Κίνας – Στο Πεκίνο ο Κάρνεϊ έκλεισε εμπορική συμφωνία με τον Σι

Οι επιπλέον δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ στον Καναδά έφεραν αντίθετα αποτελέσματα, καθώς ο πρωθυπουργός της χώρας, Μαρκ Κάρνεϊ βρίσκεται στο Πεκίνο και υπέγραψε εμπορική συμφωνία μαζί με τον Σι Τζινπίνγκ.

Καναδάς και Κίνα είχαν «παγωμένες» σχέσεις, ωστόσο ο Τραμπ, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το BBC, έσπρωξε τον Καναδά προς το μέρος της Κίνας.

Σε μια πανηγυρική τελετή μαλιστα, ο Καναδός πρωθυπουργός όχι μόνο μίλησε θετικά για την κινεζική κυβέρνηση, αλλά δήλωσε καθαρά για την Γροιλανδία ότι οι όποιες αποφάσεις ανήκουν σ αυτήν και τη Δανία.

«Η Γροιλανδία είναι έδαφος που υπάγεται στη Δανία επομένως είναι απόφαση των Γροιλανδών και των Δανών πώς θα πράξουν. Εμείς έχουμε κάνει αυτά που πρέπει για την ασφάλεια της περιοχής» ανέφερε ο Κάρνεϊ καθώς ο Καναδάς θα λειτουργήσει τον επόμενο μήνα μία στρατιωτική βάση και προξενείο στο Νούουκ.

«Ο κόσμος αλλάζει δραματικά και θα διαμορφώσει το μέλλον για τις επόμενες δεκαετίες» είπε επίσης καθώς έπεφταν οι υπογραφές για την εμπορική συμφωνία με τη Κίνα.

Τα βρετανικά ΜΜΕ παρουσιάζουν την συμφωνία αυτή ως αποτέλεσμα της επιθετικότητας του Τραμπ που ανάγκασε την κυβέρνηση της Οτάβα να κινηθεί προς μία άλλη υπερδύναμη.

«Η σχέση του Καναδά με τη Κίνα είναι πιο προβλέψιμη και οι συζητήσεις μας ήταν ρεαλιστικές και με αμοιβαίο σεβασμό» είπε επίσης, «καρφώνοντας» ουσιαστικά τον Τραμπ.

«Δεν συμφωνούμε σε πολλά με τη Κίνα, αλλά η συμφωνία αυτή είναι δίκαιη και ρεαλιστική» είπε.

