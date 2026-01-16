Πώς ο Τραμπ κάνει τη Κίνα «Μεγάλη ξανά» – Έρευνα δείχνει ότι απομακρύνει τον πλανήτη από τις ΗΠΑ και τον σπρώχνει στον… Σι

Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να υπερκεράσει σε δύναμη (εμπορική και όχι μόνο) τη Κίνα, ωστόσο οι χειρισμοί του ωθούν τον πλανήτη προς την… αγκαλιά της Κίνας.

Αυτό δείχνει έρευνα του Ινστιτούτου (ECFR), του Ευρωπαϊκού συμβουλίου για τις διεθνείς σχέσεις.

Η έρευνα βασίζεται σε μία παγκόσμια δημοσκόπηση που έγινε σε 21 χώρες με σχεδόν 26.000 συμμετέχοντες και αποτυπώνει το πώς οι πολίτες σε διάφορες περιοχές του κόσμου αντιλαμβάνονται τη θέση των ΗΠΑ, της Κίνας και της Ευρώπης στη διεθνή σκηνή ένα χρόνο μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία.

Το κύριο συμπέρασμα είναι ότι πολλοί θεωρούν πως οι πολιτικές του Τραμπ (με την έμφαση στο «America First» και την εγκατάλειψη της παλαιάς φιλελεύθερης διεθνούς τάξης) έχουν ενισχύσει στην πράξη την εικόνα και την επιρροή της Κίνας, όχι μόνο οικονομικά και τεχνολογικά, αλλά και γεωπολιτικά.

Η Κίνα εμφανίζεται πλέον για πολλούς ως μελλοντικός ηγετικός παίκτης σε βιομηχανίες όπως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ σε αρκετές χώρες οι πολίτες βλέπουν τη σχέση με το Πεκίνο να ενισχύεται περισσότερο απ’ ό,τι με τις ΗΠΑ.

Παράλληλα, η άποψη για τις ΗΠΑ δείχνει μεταβολή: Εξακολουθούν να θεωρούνται σημαντική δύναμη, αλλά δεν αναμένεται να αυξήσουν τη διεθνή τους επιρροή, ενώ σε πολλές χώρες οι άνθρωποι έχουν υποβαθμίσει τις προσδοκίες τους από τον Τραμπ. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόλις 16% θεωρούν τις ΗΠΑ σύμμαχο, ενώ 20% τις βλέπουν ως ανταγωνιστή ή εχθρό.

Η Ευρώπη παρουσιάζεται ως απογοητευμένη και απαισιόδοξη για το μέλλον, με πολλούς Ευρωπαίους να αμφισβητούν αν η ΕΕ μπορεί να σταθεί ισότιμα απέναντι σε ΗΠΑ και Κίνα, και να βλέπουν ως επείγουσα την ανάγκη για μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία σε πολιτική, οικονομία και άμυνα.

Συνολικά, η έρευνα δείχνει μια μετατόπιση προς μια πολυπολική παγκόσμια τάξη, όπου η Κίνα αναδεικνύεται σε σημαντικό πόλο, οι ΗΠΑ χάνουν μέρος της κυριαρχίας τους και η Ευρώπη καλείται να επανεξετάσει τον δικό της ρόλο στον κόσμο.

Η άποψη του κόσμου για τη Κίνα

Πιο αναλυτικά:

Στο ερώτημα αν η Κίνα θα έχει μεγαλύτερη επιρροή στον πλανήτη, οι περισσότερες χώρες δηλώνουν σε τεράστιο ποσοστό καταφατικά. Το χαμηλοτερο ποσοστό μάλιστα το δίνει η Ινδία με το εξαιρετικά σημαντικό 65%.

Αντίθετα, λιγότερο θεωρούν -σε σύγκριση με τη Κίνα- πως και οι ΗΠΑ θα επηρρεάσουν τις παγκόσμιες ισορροπίες.

Σε γενικές γραμμές Ευρώπη και Αμερική, αλλά και οι χώρες του BRICS θεωρούν τη Κίνα ως «απαραίτητο συνέταιρο, ενώ μόνο η Ουκρανία (λόγω Ρωσίας) δίνει μεγάλα ποσοστά ως αντίπαλο ή εχθρό της χώρας τους.

Μελλοντικά για τα επόμενα 5 χρόνια, πάλι με εξαίρεση την Ουκρανία, οι περισσότεροι πολίτες βλέπουν τη σχέση των κρατών τους να βελτιώνεται με τη Κίνα.

Οι περισσότεροι βλέπουν τις ΗΠΑ ως έναν απαραίτητο σύμμαχο και μόνο η Ινδία τον θεωρεί πλειοψηφικά, ως σταθερό σύμμαχο.

Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι μόνο οι Ινδοί βλέπουν… άνθηση στη σχέση τους με τη τωρινή κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Επίσης, ακόμη καλύτερες σχέσεις με τις ΗΠΑ στο μέλλον, βλέπουν μόνο Ινδία και Βραζιλία, ενώ κάτω από τους μισούς έχουν την ίδια γνώμη στα υπόλοιπα 19 κράτη που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση.

Η άποψη του κόσμου για τον Τραμπ

Για τον Τραμπ τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά… Με ομοφωνία τον θεωρούν ως κάτι «κακό» για τους Αμερικανούς πολίτες.

Στο θέμα της παγκόσμιας ειρήνης, μόνο Βρετανία και Βραζιλία βλέπουν πως ο Τραμπ θα την φέρει…

Εντυπωσιακό είναι δε το γεγονός ότι περισσότερο οι ξένοι παρά οι Αμερικανοί, έχουν πειστεί ότι ο Τραμπ κάνει καλή στο να προστατεύσει τα συμφέροντα της χώρας του.

Δείτε όλη τη δημοσκόπηση ΕΔΩ

