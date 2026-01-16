Πρόωρα στις κάλπες η Βουλγαρία, η ανακοίνωση Ράντεφ: «Πάμε σε εκλογές»

Ο πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ ανακοίνωσε σήμερα ότι η χώρα θα πραγματοποιήσει πρόωρες εκλογές, αφού τα τρία μεγαλύτερα κόμματα αρνήθηκαν να αναλάβουν την ευθύνη σχηματισμού κυβέρνησης, μετά την παραίτηση της προηγούμενης κυβέρνησης τον περασμένο μήνα, εν μέσω εκτεταμένων διαδηλώσεων.

Σήμερα, ο Ράντεφ έδωσε στο κόμμα «Κίνημα για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες» (DPS) την τελευταία ευκαιρία να προσπαθήσει να σχηματίσει κυβέρνηση, αλλά το κόμμα απέρριψε το αίτημα, το τρίτο που το έκανε αυτό, αυτή την εβδομάδα.

Σημειώμεται ότι απαιτούνται τρεις αποτυχημένες προσπάθειες σχηματισμού κυβέρνησης για την προκήρυξη πρόωρων εκλογών. Κατόπιν τούτου ο Ράντεφ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Πάμε σε εκλογές».

Ο αρχηγός του κράτους θα διεξάγει τώρα διαβουλεύσεις και θα διορίσει προσωρινό υπουργικό συμβούλιο προτού ορίσει την ημερομηνία των εκλογών.

Η πολιτική κρίση ξεκίνησε με την παραίτηση του πρωθυπουργού Ρόσεν Ζελιάζκοφ τον περασμένο μήνα, μετά την προσπάθειά του να περάσει έναν προϋπολογισμό που αυξάνει τους φόρους. Τα σχέδιά του πυροδότησαν μαζικές διαμαρτυρίες, με τις αντιδράσεις για τον προϋπολογισμό να εξελίσσονται σε ευρύτερο κίνημα κατά της διαφθοράς.

Το εύθραυστο υπουργικό συμβούλιο μειοψηφίας υπό τον Ζελιάζκοφ κατάφερε να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις της Βουλγαρίας για την ένταξη στο ενιαίο νόμισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνοντας στη χώρα λόγο στις αποφάσεις σχετικά με τη νομισματική πολιτική της ζώνης του ευρώ.

Αλλά έπεσε θύμα των αποτυχιών της κυβέρνησης να σημειώσει πρόοδο ως προς το κράτος δικαίου και την αντιμετώπιση της διαφθοράς. Επί χρόνια, η Βουλγαρία αντιμετωπίζει αυστηρούς ελέγχους από την ΕΕ και τις ΗΠΑ για διαφθορά.

Το 2020, ένα κύμα διαμαρτυριών κατά της διαφθοράς έθεσε τέλος στην πολιτική κυριαρχία του επί χρόνια πρωθυπουργού Μπόικο Μπορίσοφ, ηγέτη του κόμματος Gerb στο οποίο ανήκει ο Ζελιάζκοφ.

Αλλά η δυναμική των επερχόμενων εκλογών θα μπορούσε να αλλάξει, σχολιάζει το πρακτορείο Bloomberg, αν ο Ράντεφ, που είναι ο πιο δημοφιλής πολιτικός της χώρας, ιδρύσει δικό του πολιτικό κόμμα και μπει στην κούρσα. Εν μέσω έντονης φημολογίας περί ίδρυσης κόμματος, ο πρόεδρος της Βουλγαρίας πρόσφατα υπαινίχθηκε ότι θα μπορούσε να μπει στην κούρσα και εξέφρασε την έντονη υποστήριξή του στιςς αντικυβερνητιές διαδηλώσεις. Πάντως μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει κάποια κίνηση.

Χωρίς κάποιον παράγοντα που θα ταράξει τα νερά ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το αποτέλεσμα θα είναι παρόμοιο με των προηγούμενων εκλογικών διαδικασιών, και άρα με ελάχιστες πιθανότητες να σχηματιστεί μια σταθερή κυβερνητική συμμαχία.

