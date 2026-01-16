search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.01.2026
ΚΟΣΜΟΣ

16.01.2026 11:05

Βρετανία: Ταξιδιωτική οδηγία του Φόρεϊν Όφις για τουλάχιστον 18 χώρες της Μέσης Ανατολής – Ανάμεσά τους και η Κύπρος

16.01.2026 11:05
iran-diadiloseis

Το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία για τουλάχιστον 18 χώρες στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, λέγοντας ότι υπάρχει «αυξημένος κίνδυνος περιφερειακής έντασης» εξαιτίας της συνεχιζόμενης κρίσης και της άσκησης βίας εντός του Ιράν.

Ανάμεσα στις χώρες συμπεριλαμβάνεται και η Κύπρος.

Το υπουργείο συμβουλεύει έτσι τους Βρετανούς πολίτες να λαμβάνουν τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν ταξιδεύουν, μεταξύ άλλων, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Κύπρο, την Αίγυπτο, την Τουρκία, το Ομάν, την Ιορδανία, το Κατάρ και άλλες χώρες.

Το Φόρεϊν Όφις τονίζει στην ανακοίνωση του πως η κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή «μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στα ταξίδια» καθώς επίσης να έχει και «άλλες απρόβλεπτες επιπτώσεις».

