Κατασκοπευτικό θρίλερ με… φόντο την Κύπρο: Ο διπλωμάτης που βρέθηκε νεκρός στη ρωσική πρεσβεία συνδέεται με την SVR και είχε επαφές με τον Λαβρόφ 

Κατασκοπευτικό θρίλερ θυμίζει ο θάνατος του Ρώσου διπλωμάτη Άντον Πάνοφ στην πρεσβεία της Ρωσίας στην Κύπρο στις 8/1. Την υπόθεση διερευνούν αποκλειστικά οι ρωσικές αρχές. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ρωσικού ιστότοπου The Insider, που επικαλείται το politis, τα τηλεφωνικά ίχνη που άφησε πίσω του ο Πανόφ τον συνδέουν με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών αλλά και τον ίδιο τον Ρώσο ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ.

Συγκεκριμένα, τηλεφωνικά αρχεία που περιήλθαν στην κατοχή του The Insider δείχνουν ότι ο Πανόφ λίγο πριν από την αποστολή του στην Κύπρο επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, με τον σύμβουλό του Μπαχτιέρ Χακίμοφ, καθώς και με τους υφυπουργούς Μιχαήλ Μπογκντάνοφ και Γκαλίνα Σούλγκα και τον επικεφαλής του Νομισματικο-Χρηματοοικονομικού Τμήματος του ΥΠΕΞ, Αντρέι Λισίκοφ. Στο εν λόγω τμήμα αποδίδεται συχνά η τοποθέτηση εν ενεργεία αξιωματικών της SVR και της GUR, οι οποίοι δραστηριοποιούνται ως κατάσκοποι υπό διπλωματική κάλυψη.

O Πανόφ είχε ακόμα επικοινωνία με τους Ρώσους πρέσβεις στη Μολδαβία και την Ουγγαρία, Βασίλι Βασνετόφ και Ευγένιο Στανισλάβοφ αντίστοιχα, στον σύμβουλο της ρωσικής πρεσβείας στο Ουζμπεκιστάν Αντρέι Λάντσικοφ, καθώς και στον πρώην γερουσιαστή της κατεχόμενης Κριμαίας Σεργκέι Τσεκόφ, ο οποίος καταζητείται από τις ουκρανικές αρχές.

Μία ακόμη επαφή του Πάνοφ ήταν καταχωριμένη ως «Σάσα Σνάιπερ». Πίσω από το ψευδώνυμο αυτό κρύβεται ο Αλεξάντρ Μπορίσοφ, γεννημένος στο Λουγκάνσκ, γνωστός για τις καταγγελίες του εναντίον αντιπολιτευόμενων πολιτικών και ανεξάρτητων ΜΜΕ. Ενδεικτικά, το 2019 δημοσίευσε στο Change.org αναφορά προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν, απαιτώντας το κλείσιμο της «Νόβαγια Γκαζέτα», της γνωστής αντικαθεστωτικής εφημερίδας,την οποία κατηγορούσε ότι «υποστηρίζει την τρομοκρατία και τους ομόφυλους γάμους».

Το 2014, ο Μπορίσοφ συγκαταλεγόταν στους διοργανωτές φιλορωσικών συγκεντρώσεων στην Κριμαία και στο Ντονμπάς και στη συνέχεια εντάχθηκε στις αποσχιστικές ένοπλες δυνάμεις, υπηρετώντας ως ελεύθερος σκοπευτής εναντίον του ουκρανικού στρατού. Το 2018 ίδρυσε στη Μόσχα το ίδρυμα «Τα Παιδιά Ζωγραφίζουν την Ειρήνη». Εκμεταλλευόμενος το θέμα των παιδιών που υποφέρουν στις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας, διοργάνωνε εκθέσεις παιδικών ζωγραφιών σε χώρες της Ευρώπης και της Ασίας, συγκεντρώνοντας σημαντικές δωρεές.

Τι ξέρουμε για τον Πανόφ

Ο Πανόφ σπούδασε στη σχολή «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Συστήματα Ειδικών Επικοινωνιών» στο παράρτημα της Ακαδημίας της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας της ηγεσίας (FSO) στο Βορόνεζ και διατηρούσε επαφές με συμφοιτητές του. Τον Δεκέμβριο του 2021, για παράδειγμα, εθεάθη στην κηδεία του λοχαγού της FSO Αντρέι Λομπατσόφ, ο οποίος απεβίωσε από Covid-19.

Μετά την αποφοίτησή του, ο Πανόφ συνέχισε να υπηρετεί ως κρυπτογράφος στο Επιστημονικό-Τεχνικό Κέντρο «Άτλας» της FSB. Στη συνέχεια αποσπάστηκε στο ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών και τοποθετήθηκε στο Τμήμα για τις Σχέσεις με τους Ομογενείς. Σύμφωνα με πηγή του The Insider στο ΥΠΕΞ, την πρόσληψη του Πάνοφ διευκόλυνε ο Ιλία Σοσνόφσκι, βοηθός του επικεφαλής του Εθνικιστικού Λαϊκού Κόμματος LDPR Λεονίντ Σλούτσκι, πρόσωπο γνωστό για τις σχέσεις του με τις μυστικές υπηρεσίες.

Την ίδια περίοδο, ο Πανόφ βρισκόταν σε επιχειρησιακή επικοινωνία με τον αντισυνταγματάρχη της SVR Ντμίτρι Πέτριτσεφ. Ο Πέτριτσεφ είχε υπηρετήσει προηγουμένως στη στρατιωτική μονάδα 54939, καταχωρισμένη στη Μόσχα, στο λεγόμενο «Σπίτι των Κατασκόπων» της SVR στην οδό Γκοντσάρναγια. Η μονάδα αυτή ασχολούνταν με τη μελέτη των κοινωνικών δικτύων και την κατασκοπεία στο διαδίκτυο, αλλά διαλύθηκε έπειτα από οικονομικά σκάνδαλα.

Υπενθυμίζεται ότι τον θάνατο του Πανόφ ανακοίνωσε στις 12 Ιανουαρίου το Ρωσική Πρεσβεία στην Κύπρο. Σύμφωνα με τη διπλωματική αποστολή, ο Πανόφ είχε πεθάνει ήδη από τις 8 Ιανουαρίου, χωρίς να ανακοινωθούν τα αίτια θανάτου. Στην ανακοίνωση χαρακτηρίζεται απλώς ως «υπάλληλος της πρεσβείας».

Αργότερα, η πλατφόρμα «VChK-OGPU» ανέφερε ότι ο Πανόφφ ήταν αξιωματικός της SVR και κρυπτογράφος, ισχυριζόμενο επίσης ότι ήταν «παθιασμένος με τον τζόγο» και στοιχημάτιζε σε αθλητικές διοργανώσεις. Την πληροφορία αυτή επιβεβαίωσε αργότερα και το ανεξάρτητο μέσο «Σημαντικές Ιστορίες».

