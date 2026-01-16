Ζελένσκι: Εάν επιτευχθεί συμφωνία για την Ουκρανία, μπορούμε να υπογράψουμε την προσεχή εβδομάδα στο Νταβός

Εάν επιτευχθεί συμφωνία για την Ουκρανία, μπορούμε να υπογράψουμε την προσεχή εβδομάδα στο Νταβός, δήλωσε την Παρασκευή ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, μια συμφωνία που θα τερμάτιζε τις πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία, θα μπορούσε να επικυρωθεί στην ελβετική πόλη του Νταβός, όπου διεθνείς ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Ντόναλντ Τραμπ, θα συγκεντρωθούν για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (19-23 Ιανουαρίου).

Ακόμη, επισήμανε πως μια ουκρανική αντιπροσωπεία κατευθύνεται, ήδη, προς τις ΗΠΑ για συνομιλίες σχετικά με εγγυήσεις ασφάλειας και ένα πακέτο μέτρων για την ευημερία. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών αυτών, η αντιπροσωπεία του Κιέβου ελπίζει επίσης να ενημερωθεί με σαφήνεια σχετικά με τη στάση της Ρωσίας.

«Η Ουκρανία χρειάζεται εγγυήσεις ασφάλειας που θα διαρκέσουν περισσότερο από τη θητεία του Τραμπ», ανέφερε σε άλλο σημείο ο Ουκρανός πρόεδρος, κατηγορώντας επίσης τη Μόσχα ότι καθυστερεί τις ειρηνευτικές προσπάθειες, ενώ, όπως είπε, τα τελεσίγραφα δεν είναι τρόπος για να ασκείται διπλωματία.

Η Ουκρανία παρέλαβε ένα «σοβαρό» πακέτο πυραύλων αεράμυνας το πρωί ανακοίνωσε ακόμη ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

«Μέχρι σήμερα το πρωί, είχαμε αρκετά συστήματα αεράμυνας χώρις πυραύλους. Σήμερα μπορώ να μιλήσω γι’ αυτό ανοιχτά, επειδή από σήμερα έχουμε αυτούς τους πυραύλους», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος.

