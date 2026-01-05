search
ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 22:55
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.01.2026 22:13

Βενεζουέλα: Ορκίστηκε προσωρινή πρόεδρος η Ντέλσι Ροντρίγκες

05.01.2026 22:13
delcy-rodríguez

Η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας και υπουργός Πετρελαίου, Ντέλσι Ροντρίγκες, ορκίστηκε και επισήμως σήμερα προσωρινή πρόεδρος της χώρας, την ώρα που ο έκπτωτος πρόεδρος, Νικολάς Μαδούρο, εμφανιζόταν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης για να αντιμετωπίσει κατηγορίες σχετικές με διακίνηση ναρκωτικών.

Την 56χρονη Ροντρίγκες, μια εργατολόγο γνωστή για τους στενούς δεσμούς της με τον ιδιωτικό τομέα και την αφοσίωσή της στο κυβερνών κόμμα, όρκισε ο αδελφός της, ο Χόρχε, που είναι πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης.

Ροντρίγκες: Οδύνη για την απαγωγή των δύο ηρώων που κρατούνται όμηροι τις ΗΠΑ

Σήμερα, Δευτέρα 5/1, ορκίστηκαν επίσης οι 283 βουλευτές που εξελέγησαν τον περασμένο Μάιο. Οι περισσότεροι από αυτούς πρόσκεινται στην κυβέρνηση.

Η αντιπολίτευση, ιδίως το τμήμα της υπό τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία πρόσφατα τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης, μποϊκοτάρισε τη διαδικασία.

Η μόνη βουλευτής που δεν παρέστη στη σημερινή, πρώτη συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης, ήταν η πρώτη κυρία, Σίλια Φλόρες, η οποία συνελήφθη μαζί με τον Μαδούρο και βρίσκεται στη Νέα Υόρκη.

Η Ροντρίγκες είπε ότι αισθάνεται «οδύνη λόγω της απαγωγής των δύο ηρώων που κρατούνται όμηροι τις ΗΠΑ», αλλά και «τιμή που ορκίζεται (πρόεδρος) εξ ονόματος όλων των Βενεζουελάνων».

Διαβάστε επίσης:

Μόλις ένας στους τρεις Αμερικανούς στηρίζει το χτύπημα στη Βενεζουέλα

Μαδούρο όπως… Νοριέγκα: Στην εισβολή στον Παναμά πριν από 30 χρόνια «θα πατήσουν» νομικά οι ΗΠΑ

Μήνυμα ισχύος από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Αυτό είναι το ημισφαίριό μας»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
parasirsi-thes
ΕΛΛΑΔΑ

Παράσυρση και εγκατάλειψη πεζού στη Θεσσαλονίκη – Συνελήφθη ο οδηγός του ΙΧ, σε σοβαρή κατάσταση ο τραυματίας

peripoliko-nyxta
ΕΛΛΑΔΑ

Οι «Ροζ Πάνθηρες» πίσω από τη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο στη Χαλκιδική – Στα 580.000 ευρώ η αξία των κλοπιμαίων       

sa-oie-234
ΚΟΣΜΟΣ

Παραβίαση του Χάρτη του ΟΗΕ καταγγέλλουν Βενεζουέλα και χώρες της Λατινικής Αμερικής – Η Αργεντινή στο πλευρό των ΗΠΑ

delcy-rodríguez
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Ορκίστηκε προσωρινή πρόεδρος η Ντέλσι Ροντρίγκες

venezuela (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Μόλις ένας στους τρεις Αμερικανούς στηρίζει το χτύπημα στη Βενεζουέλα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Ο μοιραίος αριθμός

oil-venezuela-234
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πώς εξηγείται το παράδοξο «πολύ πετρέλαιο, φτωχή χώρα» - Απομόνωση, κυρώσεις και γεωπολιτικά παιχνίδια 

tracter-mercosur
ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι η συμφωνία Mercosur που υπογράφει η ΕΕ και γιατί αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν σηκωθεί στο πόδι

bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 22:52
parasirsi-thes
ΕΛΛΑΔΑ

Παράσυρση και εγκατάλειψη πεζού στη Θεσσαλονίκη – Συνελήφθη ο οδηγός του ΙΧ, σε σοβαρή κατάσταση ο τραυματίας

peripoliko-nyxta
ΕΛΛΑΔΑ

Οι «Ροζ Πάνθηρες» πίσω από τη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο στη Χαλκιδική – Στα 580.000 ευρώ η αξία των κλοπιμαίων       

sa-oie-234
ΚΟΣΜΟΣ

Παραβίαση του Χάρτη του ΟΗΕ καταγγέλλουν Βενεζουέλα και χώρες της Λατινικής Αμερικής – Η Αργεντινή στο πλευρό των ΗΠΑ

1 / 3