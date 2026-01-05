Μήνυμα ισχύος από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Αυτό είναι το ημισφαίριό μας»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μήνυμα γεωπολιτικής ισχύος έστειλε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ λίγο μετά την παρουσίαση του απαχθέντα προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο στο δικαστήριο του Μανχάταν.
«Αυτό είναι το ημισφαίριο μας και ο Πρόεδρος Τραμπ δεν θα επιτρέψει να απειληθεί η ασφάλειά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτηση στο Χ.
Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι το μήνυμα δεν παραπέμπει καθόλου στον πόλεμο κατά των ναρκωτικών που επικαλούνται οι ΗΠΑ.
