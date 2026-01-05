search
ΚΟΣΜΟΣ

05.01.2026 21:27

Μήνυμα ισχύος από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Αυτό είναι το ημισφαίριό μας»

05.01.2026 21:27
Untitled-design-2

Μήνυμα γεωπολιτικής ισχύος έστειλε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ λίγο μετά την παρουσίαση του απαχθέντα προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο στο δικαστήριο του Μανχάταν.

«Αυτό είναι το ημισφαίριο μας και ο Πρόεδρος Τραμπ δεν θα επιτρέψει να απειληθεί η ασφάλειά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτηση στο Χ.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι το μήνυμα δεν παραπέμπει καθόλου στον πόλεμο κατά των ναρκωτικών που επικαλούνται οι ΗΠΑ.

