Μήνυμα ισχύος από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Αυτό είναι το ημισφαίριό μας»

Μήνυμα γεωπολιτικής ισχύος έστειλε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ λίγο μετά την παρουσίαση του απαχθέντα προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο στο δικαστήριο του Μανχάταν.

«Αυτό είναι το ημισφαίριο μας και ο Πρόεδρος Τραμπ δεν θα επιτρέψει να απειληθεί η ασφάλειά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτηση στο Χ.

This is OUR Hemisphere, and President Trump will not allow our security to be threatened. pic.twitter.com/SXvI868d4Z — Department of State (@StateDept) January 5, 2026

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι το μήνυμα δεν παραπέμπει καθόλου στον πόλεμο κατά των ναρκωτικών που επικαλούνται οι ΗΠΑ.

