ΚΟΣΜΟΣ

05.01.2026 20:43

ΗΠΑ στον ΟΗΕ: «Ο ναρκοτρομοκράτης, φυγόδικος, Μαδούρο δεν έχει καμία νομιμοποίηση»

05.01.2026 20:43
united-nations

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών στα Ηνωμένα Έθνη, πρέσβης Μάικλ Γουόλτς, υπερασπίστηκε ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας την πρόσφατη αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα, χαρακτηρίζοντάς την «χειρουργική επιχείρηση επιβολής του νόμου», με τη συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων, κατά δύο καταζητούμενων από την αμερικανική δικαιοσύνη: του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες. Όπως τόνισε, δεν επρόκειτο για πόλεμο ούτε για κατοχή χώρας, αλλά για εφαρμογή υφιστάμενων και πολυετών κατηγορητηρίων.

Καμία νομιμοποίηση

Ο κ. Γουόλτς περιέγραψε τον Μαδούρο ως «ναρκοτρομοκράτη φυγόδικο» και «παράνομο πρόεδρο», υποστηρίζοντας ότι δεν διαθέτει καμία διεθνή νομιμοποίηση, ιδίως μετά τις αμφισβητούμενες εκλογές του 2024, οι οποίες -όπως ανέφερε- κρίθηκαν από έκθεση ομάδας εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ ως πλήρως ανεπαρκείς ως προς τη διαφάνεια και την ακεραιότητα.

Υπενθύμισε ότι περισσότερα από 50 κράτη, συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών της Λατινικής Αμερικής, δεν αναγνώρισαν τη νομιμότητα της επανεκλογής του.

Αρχηγός καρτέλ

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρέσβη στον ΟΗΕ, ο κ. Μαδούρο ηγείται του «καρτέλ ντε λος Σόλες», που έχει χαρακτηριστεί ξένη τρομοκρατική οργάνωση, και συνεργάζεται με εγκληματικά δίκτυα όπως η «Τρεν ντε Αράγουα», τα οποία – κατά την Ουάσινγκτον- διεξάγουν «ανορθόδοξο πόλεμο» κατά των ΗΠΑ μέσω των ναρκωτικών, της βίας και των παράνομων δραστηριοτήτων. Παρέπεμψε, επίσης, στην Παγκόσμια Έκθεση για τα Ναρκωτικά του ΟΗΕ για το 2025, η οποία καταγράφει τη Βενεζουέλα ως βασική οδό διακίνησης κοκαΐνης.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν ένα καλύτερο μέλλον για τη Βενεζουέλα. Πιστεύουμε ότι ένα καλύτερο μέλλον για τον λαό της Βενεζουέλας, αλλά και για τους λαούς της περιοχής και ολόκληρου του κόσμου, προϋποθέτει τη σταθεροποίηση της περιοχής και τη δημιουργία ενός πολύ καλύτερου και ασφαλέστερου περιβάλλοντος στη γειτονιά στην οποία ζούμε», τόνισε.

Καλύτερο μέλλον για τη Βενεζουέλα

Ο κ. Γουόλτς κατήγγειλε εκτεταμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το καθεστώς Μαδούρο, σημειώνοντας ότι πάνω από οκτώ εκατομμύρια Βενεζουελάνοι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα. «Θα ήθελα να επαναλάβω ότι ο Πρόεδρος Τραμπ έδωσε στη διπλωματία μια ευκαιρία. Προσέφερε στον Μαδούρο πολλαπλές διεξόδους αποκλιμάκωσης. Επιχείρησε να μειώσει την ένταση. Ο Μαδούρο αρνήθηκε να τις αποδεχθεί. Ο Πρόεδρος Τραμπ κατέστησε σαφές ότι η ναρκοτρομοκρατία πρέπει να σταματήσει, ωστόσο αυτή συνεχίστηκε», σημείωσε.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν «ένα καλύτερο μέλλον για τη Βενεζουέλα», δηλώνοντας πως δεν θα αποποιηθούν το δικαίωμά τους να προστατεύουν τους πολίτες τους και να αντιμετωπίσουν την ναρκοτρομοκρατία στο δυτικό ημισφαίριο.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα υποχωρήσουν στις ενέργειές τους για την προστασία των Αμερικανών από τη μάστιγα της ναρκοτρομοκρατίας και επιδιώκουν ειρήνη, ελευθερία και δικαιοσύνη για τον σημαντικό λαό της Βενεζουέλας», ανέφερε ο κ. Γουόλτς.

