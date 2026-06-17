Ύμνοι Ρονάλντο για Μέσι: «Ώρα να αποδεχτεί ο κόσμος ότι είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών»

Τις… επιδόσεις του Μέσι με το χατ τρικ στο παιχνίδι της Αργεντινής κόντρα στην Αλγερία στο Μουντιάλ 2026 δεν άφησε ασχολίαστες ο Ρονάλντο Ναζάριο, αποθεώνοντας τον οκτώ φορές κάτοχο της Χρυσής Μπάλας.



Ο Βραζιλιάνος θρύλος Ρονάλντο τόνισε ότι ήρθε η ώρα όλοι να αποδεχτούν ότι ο Μέσι είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών.

🗣️ Ronaldo Nazario: "Es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte el hecho de que Messi es el mejor de todos los tiempos"https://t.co/BaNIOD0jy8 pic.twitter.com/dbuTUlwTid June 17, 2026

«Τα ρεκόρ είναι φτιαγμένα για να καταρρίπτονται και το άτομο που τα καταρρίπτει δεν εκπλήσσει κανέναν οπαδό του ποδοσφαίρου. Άλλωστε, η Αργεντινή είναι η νυν πρωταθλήτρια της διοργάνωσης.



Κάθε φορά που ο Μέσι μπαίνει στο γήπεδο, όλα τα άλλα γίνονται ιστορικά και κομψά.



Ήρθε η ώρα ο κόσμος να σταματήσει να κρύβεται και να αποδεχτεί το γεγονός ότι είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών.



Συνεχίζει να αποδίδει κάθε σεζόν, και στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες γι’ αυτόν.



Είναι μια αξέχαστη και ιστορική βραδιά που θα μείνει στην ιστορία για πάντα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ρονάλντο.

🚨🗣️ Ronaldo Nazário:



"It's time for the world to stop hiding and accept the fact that Lionel Messi is the greatest player of all time." 🌎🐐 https://t.co/k9ArXlft76 pic.twitter.com/xIId9aRUSJ — Goals Side (@goalsside) June 17, 2026

Όσο για τον Μέσι, όλος ο ποδοσφαιρικός κόσμος τον αποθέωσε, καθώς έπιασε και τον Μίροσλαβ Κλόζε στην πρώτη θέση της λίστας των σκόρερ (16) στη διοργάνωση.

#Ronaldo, il fenomeno : "È ora che il mondo smetta di nascondersi e accetti il fatto che #Messi sia il migliore di tutti i tempi". pic.twitter.com/zcKitGkWrb June 17, 2026

Υπενθυμίζεται ότι το Μουντιάλ 2026 είναι το έκτο στο οποίο συμμετέχει ο 39χρονος σταρ της εθνικής ομάδας της Αργεντινής.

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