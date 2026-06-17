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17.06.2026 19:10

Ύμνοι Ρονάλντο για Μέσι: «Ώρα να αποδεχτεί ο κόσμος ότι είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών»

17.06.2026 19:10
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Τις… επιδόσεις του Μέσι με το χατ τρικ στο παιχνίδι της Αργεντινής κόντρα στην Αλγερία στο Μουντιάλ 2026 δεν άφησε ασχολίαστες ο Ρονάλντο Ναζάριο, αποθεώνοντας τον οκτώ φορές κάτοχο της Χρυσής Μπάλας.

Ο Βραζιλιάνος θρύλος Ρονάλντο τόνισε ότι ήρθε η ώρα όλοι να αποδεχτούν ότι ο Μέσι είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών.

«Τα ρεκόρ είναι φτιαγμένα για να καταρρίπτονται και το άτομο που τα καταρρίπτει δεν εκπλήσσει κανέναν οπαδό του ποδοσφαίρου. Άλλωστε, η Αργεντινή είναι η νυν πρωταθλήτρια της διοργάνωσης.

Κάθε φορά που ο Μέσι μπαίνει στο γήπεδο, όλα τα άλλα γίνονται ιστορικά και κομψά.

Ήρθε η ώρα ο κόσμος να σταματήσει να κρύβεται και να αποδεχτεί το γεγονός ότι είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών.

Συνεχίζει να αποδίδει κάθε σεζόν, και στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες γι’ αυτόν.

Είναι μια αξέχαστη και ιστορική βραδιά που θα μείνει στην ιστορία για πάντα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ρονάλντο.

Όσο για τον Μέσι, όλος ο ποδοσφαιρικός κόσμος τον αποθέωσε, καθώς έπιασε και τον Μίροσλαβ Κλόζε στην πρώτη θέση της λίστας των σκόρερ (16) στη διοργάνωση.

Υπενθυμίζεται ότι το Μουντιάλ 2026 είναι το έκτο στο οποίο συμμετέχει ο 39χρονος σταρ της εθνικής ομάδας της Αργεντινής.

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