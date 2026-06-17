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17.06.2026 19:00

Opel: Η νέα διαδικασία βαφής monocoat μειώνει σημαντικά την κατανάλωση νερού, ενέργειας και χρόνου (photos)

17.06.2026 19:00
EisenachPlant

Η Opel αποδεικνύει ότι ακολουθεί με συνέπεια τη στρατηγική προς μια πιο βιώσιμη παραγωγική διαδικασία.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η δημοφιλής διχρωμία με μαύρη οροφή, την οποία επιλέγει περίπου το 60% των αγοραστών του Grandland. Η συγκεκριμένη επιλογή κατασκευάζεται πλέον με μια καινοτόμο μέθοδο βαφής, γνωστή ως monocoat.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία αποτελεί μια ιδιαίτερα αποδοτική διαδικασία βαφής που διατηρεί την κορυφαία ποιότητα φινιρίσματος, μειώνοντας παράλληλα την κατανάλωση φυσικών πόρων. Μέχρι πρόσφατα, η μαύρη οροφή του Grandland απαιτούσε δύο ξεχωριστές διαδικασίες βαφής. Πρώτα την εφαρμογή της βασικής στρώσης και στη συνέχεια της διάφανης προστατευτικής επίστρωσης.

Με τη νέα τεχνολογία monocoat, τα δύο στάδια συνδυάζονται σε μία μόνο διαδικασία, καθιστώντας την παραγωγή ταχύτερη και σημαντικά πιο βιώσιμη. Η αλλαγή αυτή επιτρέπει στο εργοστάσιο να απενεργοποιήσει τον ειδικό θάλαμο εφαρμογής της βασικής βαφής, μειώνοντας την κατανάλωση νερού κατά περίπου 80.000 λίτρα κάθε μήνα. Παράλληλα, καταργείται το ενδιάμεσο στάδιο ξήρανσης, γεγονός που εξοικονομεί ηλεκτρική και θερμική ενέργεια, αλλά και πολύτιμο χρόνο παραγωγής.

Σε σύγκριση με την προηγούμενη διαδικασία, οι ανάγκες σε θερμική ενέργεια μειώνονται κατά 150 kW ανά ώρα παραγωγής, ενώ η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά περισσότερο από 500 kW ανά ώρα. Συνολικά, οι εκπομπές CO₂ του εργοστασίου περιορίζονται κατά περίπου 580 τόνους ετησίως.

Επιπλέον, η νέα μέθοδος μειώνει τη χρήση διαλυτών και περιορίζει σημαντικά την παραγωγή αποβλήτων, όπως η λάσπη βαφής.

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