Τι κινητήρα φορούν σχεδόν 6 στα 10 αυτοκίνητα που πωλούνται στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τα υβριδικά αυτοκίνητα κυριαρχούν στην Ελλάδα, με μερίδιο 57% στο πρώτο πεντάμηνο του 2026.
Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου αλλάζει ταχύτητα και τα στοιχεία του ΣΕΑΑ για το πρώτο πεντάμηνο του 2026 δείχνουν ξεκάθαρα ποια τεχνολογία έχει πάρει το προβάδισμα. Δεν είναι η βενζίνη, δεν είναι το diesel και δεν είναι ακόμη τα αμιγώς ηλεκτρικά. Είναι τα υβριδικά αυτοκίνητα, τα οποία πλέον αντιστοιχούν σχεδόν σε 6 στα 10 καινούργια επιβατικά που ταξινομούνται στη χώρα.
Συγκεκριμένα, τα υβριδικά HEV κατέγραψαν μερίδιο 57% στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, από 48,3% το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η αύξηση κατά 8,8 μονάδες μεριδίου δείχνει ότι η αγορά στρέφεται μαζικά προς λύσεις που μειώνουν την κατανάλωση χωρίς να απαιτούν φόρτιση στην πρίζα.
Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr
Διαβάστε επίσης:
Τα αυτοκίνητα που όλοι «κράζουν», έχουν αύξηση σχεδόν 30% στις πωλήσεις τον Μάιο
Γιατί τα καινούργια αυτοκίνητα δεν έχουν ρεζέρβα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.