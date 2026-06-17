Τι κινητήρα φορούν σχεδόν 6 στα 10 αυτοκίνητα που πωλούνται στην Ελλάδα

Τα υβριδικά αυτοκίνητα κυριαρχούν στην Ελλάδα, με μερίδιο 57% στο πρώτο πεντάμηνο του 2026.

Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου αλλάζει ταχύτητα και τα στοιχεία του ΣΕΑΑ για το πρώτο πεντάμηνο του 2026 δείχνουν ξεκάθαρα ποια τεχνολογία έχει πάρει το προβάδισμα. Δεν είναι η βενζίνη, δεν είναι το diesel και δεν είναι ακόμη τα αμιγώς ηλεκτρικά. Είναι τα υβριδικά αυτοκίνητα, τα οποία πλέον αντιστοιχούν σχεδόν σε 6 στα 10 καινούργια επιβατικά που ταξινομούνται στη χώρα.

Συγκεκριμένα, τα υβριδικά HEV κατέγραψαν μερίδιο 57% στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, από 48,3% το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η αύξηση κατά 8,8 μονάδες μεριδίου δείχνει ότι η αγορά στρέφεται μαζικά προς λύσεις που μειώνουν την κατανάλωση χωρίς να απαιτούν φόρτιση στην πρίζα.

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