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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

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17.06.2026 11:42

Τα αυτοκίνητα που όλοι «κράζουν», έχουν αύξηση σχεδόν 30% στις πωλήσεις τον Μάιο

17.06.2026 11:42
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credit: pixabay

Η συγκεκριμένη κατηγορία αυτοκινήτων είδε αύξηση 28,2% τον Μάιο στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία ΣΕΑΑ και ΕΛΣΤΑΤ.

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα παραμένουν ένα από τα πιο πολωτικά θέματα της αγοράς. Άλλοι τα θεωρούν το μέλλον, άλλοι τα αντιμετωπίζουν με δυσπιστία, ενώ στα social media η συζήτηση γύρω από την αυτονομία, τις τιμές, τη φόρτιση και τις μπαταρίες συχνά καταλήγει σε έντονη κριτική. Τα στοιχεία, όμως, δείχνουν ότι παρά το «κράξιμο», οι πωλήσεις τους συνεχίζουν να ανεβαίνουν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΑΑ, που βασίζονται σε πρωτογενή δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ, οι ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα τον Μάιο του 2026 έφτασαν τις 956 μονάδες, έναντι 746 μονάδων τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Αυτό μεταφράζεται σε αύξηση 28,2%, σε μια αγορά καινούργιων επιβατικών που συνολικά κινήθηκε ανοδικά, αλλά με πολύ μικρότερο ρυθμό.

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