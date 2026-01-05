search
ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 22:55
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.01.2026 21:56

Μόλις ένας στους τρεις Αμερικανούς στηρίζει το χτύπημα στη Βενεζουέλα

05.01.2026 21:56
venezuela (1)

Μόλις το 33% των Αμερικανών στηρίζει το χτύπημα των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, που οδήγησε στην απαγωγή του προέδρου της χώρας Νικολάς Μαδούρο. Μάλιστα, το 72% ανησυχεί ότι οι ΗΠΑ θα εμπλακούν στη χώρα της νότιας Αμερικής. 

Μεγάλη διαφοροποίηση παρουσιάζουν τα ευρήματα ανάλογα με τον πολιτικό αυτοπροσδιορισμό. Συγκεκριμένα, στους Ρεπουμπλικανούς ψηφοφόρους η στήριξη ανέρχεται σε 65%, στους Δημοκρατικούς σε 11% και στους Ανεξάρτητους σε 23%.

Το 65% των ψηφοφόρων των Ρεπουμπλικανών στηρίζει την στρατιωτική επέμβαση για την απομάκρυνση του Μαδούρο. Το 65% υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να κυβερνήσουν τη Βενεζουέλα μέχρι να συγκροτηθεί νέα κυβέρνηση. Το 60 % στηρίζει την παραμονή αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Βενεζουέλα. Το 59% στηρίζει οι ΗΠΑ να πάρουν τον έλεγχο των πετρελαϊκών κοιτασμάτων της Βενεζουέλας.

Η αποδοχή του Τραμπ είναι στο υψηλότερο επίπεδο από τον περασμένο Οκτώβρη, αγγίζοντας το 42%.

Διαβάστε επίσης

«Είμαι αιχμάλωτος πολέμου» δήλωσε ο Μαδούρο μετά την απαγγελία των κατηγοριών – Στις 17 Μαρτίου η νέα ακρόασή του

Ο δικηγόρος που απελευθέρωσε τον Ασάνζ ανέλαβε την υπεράσπιση του Μαδούρο

«Θα ξαναπάρω το όπλο» λέει ο πρώην αντάρτης πρόεδρος της Κολομβίας σε απάντηση στον Τραμπ – «Έλα να με πιάσεις»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
parasirsi-thes
ΕΛΛΑΔΑ

Παράσυρση και εγκατάλειψη πεζού στη Θεσσαλονίκη – Συνελήφθη ο οδηγός του ΙΧ, σε σοβαρή κατάσταση ο τραυματίας

peripoliko-nyxta
ΕΛΛΑΔΑ

Οι «Ροζ Πάνθηρες» πίσω από τη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο στη Χαλκιδική – Στα 580.000 ευρώ η αξία των κλοπιμαίων       

sa-oie-234
ΚΟΣΜΟΣ

Παραβίαση του Χάρτη του ΟΗΕ καταγγέλλουν Βενεζουέλα και χώρες της Λατινικής Αμερικής – Η Αργεντινή στο πλευρό των ΗΠΑ

delcy-rodríguez
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Ορκίστηκε προσωρινή πρόεδρος η Ντέλσι Ροντρίγκες

venezuela (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Μόλις ένας στους τρεις Αμερικανούς στηρίζει το χτύπημα στη Βενεζουέλα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Ο μοιραίος αριθμός

oil-venezuela-234
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πώς εξηγείται το παράδοξο «πολύ πετρέλαιο, φτωχή χώρα» - Απομόνωση, κυρώσεις και γεωπολιτικά παιχνίδια 

tracter-mercosur
ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι η συμφωνία Mercosur που υπογράφει η ΕΕ και γιατί αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν σηκωθεί στο πόδι

bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 22:52
parasirsi-thes
ΕΛΛΑΔΑ

Παράσυρση και εγκατάλειψη πεζού στη Θεσσαλονίκη – Συνελήφθη ο οδηγός του ΙΧ, σε σοβαρή κατάσταση ο τραυματίας

peripoliko-nyxta
ΕΛΛΑΔΑ

Οι «Ροζ Πάνθηρες» πίσω από τη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο στη Χαλκιδική – Στα 580.000 ευρώ η αξία των κλοπιμαίων       

sa-oie-234
ΚΟΣΜΟΣ

Παραβίαση του Χάρτη του ΟΗΕ καταγγέλλουν Βενεζουέλα και χώρες της Λατινικής Αμερικής – Η Αργεντινή στο πλευρό των ΗΠΑ

1 / 3