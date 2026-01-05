Μόλις ένας στους τρεις Αμερικανούς στηρίζει το χτύπημα στη Βενεζουέλα

Μόλις το 33% των Αμερικανών στηρίζει το χτύπημα των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, που οδήγησε στην απαγωγή του προέδρου της χώρας Νικολάς Μαδούρο. Μάλιστα, το 72% ανησυχεί ότι οι ΗΠΑ θα εμπλακούν στη χώρα της νότιας Αμερικής.

Μεγάλη διαφοροποίηση παρουσιάζουν τα ευρήματα ανάλογα με τον πολιτικό αυτοπροσδιορισμό. Συγκεκριμένα, στους Ρεπουμπλικανούς ψηφοφόρους η στήριξη ανέρχεται σε 65%, στους Δημοκρατικούς σε 11% και στους Ανεξάρτητους σε 23%.

Το 65% των ψηφοφόρων των Ρεπουμπλικανών στηρίζει την στρατιωτική επέμβαση για την απομάκρυνση του Μαδούρο. Το 65% υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να κυβερνήσουν τη Βενεζουέλα μέχρι να συγκροτηθεί νέα κυβέρνηση. Το 60 % στηρίζει την παραμονή αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Βενεζουέλα. Το 59% στηρίζει οι ΗΠΑ να πάρουν τον έλεγχο των πετρελαϊκών κοιτασμάτων της Βενεζουέλας.

Η αποδοχή του Τραμπ είναι στο υψηλότερο επίπεδο από τον περασμένο Οκτώβρη, αγγίζοντας το 42%.

