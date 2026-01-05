«Θα ξαναπάρω το όπλο» λέει ο πρώην αντάρτης πρόεδρος της Κολομβίας σε απάντηση στον Τραμπ – «Έλα να με πιάσεις»

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο, πρώην αντάρτης, δήλωσε σήμερα ότι θα «ξαναπάρει τα όπλα» σε απάντηση των απειλών του ομολόγου του των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε ένα πλαίσιο αυξανόμενης έντασης μεταξύ των δύο χωρών μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα προχθές, Σάββατο.

«Είχα ορκιστεί να μην ξαναπιάσω όπλο στα χέρια μου μετά τη συμφωνία ειρήνης του 1989 αλλά για την πατρίδα θα ξανάπαιρνα τα όπλα», έγραψε ο αριστερός πρόεδρος της Κολομβίας στο X.

Así se defiende una Patria. Así se debe defender Colombia. pic.twitter.com/L8NDb21wpi — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 5, 2026

«Κάθε στρατιώτης της Κολομβίας έχει στο εξής μια διαταγή: κάθε διοικητής που προτιμάει τη σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών από εκείνην της Κολομβίας θα πρέπει αμέσως να αποσυρθεί», πρόσθεσε.

Ο Κολομβιανός πρόεδρος επικρίνει έντονα τη στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα που διέταξε η κυβέρνηση Τραμπ: κατηγόρησε τις ΗΠΑ πως διέπραξαν απαγωγή «χωρίς καμιά νομική βάση» του ομολόγου του της Βενεζουέλας Μαδούρο.

Colombia's President Gustavo Petro to President Trump: "Come get me. I'm waiting for you here." pic.twitter.com/W5ZOq9uufT January 5, 2026

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας αιχμαλωτίστηκε από αμερικανικές ειδικές δυνάμεις στο Καράκας έπειτα από σειρά βομβαρδισμών.

Αφού είπε απευθυνόμενος προχθές στον κ. Πέτρο πως καλά θα έκανε να «προσέχει τα δικά του οπίσθια», ο κ. Τραμπ χαρακτήρισε χθες, Κυριακή, τον Κολομβιανό ομόλογό του «άρρωστο», ο οποίος αρέσκεται να «παίρνει κοκαΐνη» και να την «πουλάει στις ΗΠΑ».

Αφότου άρχισε η δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο του 2025 οι δυο ηγέτες έχουν εξαπολύσει επανειλημμένα φραστικά πυρά ο ένας εναντίον του άλλου — για την πολιτική όσον αφορά τη μετανάστευση, για τους τελωνειακούς δασμούς, για τη διακίνηση ναρκωτικών…

Colombian President Gustavo Petro: "A clan of pedophiles wants to destroy our democracy. To keep Epstein's list from coming out, they send warships to kill fishermen & threaten our neighbor with invasion for their oil."

pic.twitter.com/EpcUTqMkqI — Secular Talk ([email protected]) (@KyleKulinski) January 3, 2026

Η σχέση των δυο χωρών, ιστορικά εταίρων-κλειδιών σε στρατιωτικό και οικονομικό επίπεδο στην περιοχή, βρίσκεται πλέον σήμερα στο ναδίρ της.

Ο Γουστάβο Πέτρο, πρώτος αριστερός πρόεδρος στην ιστορία της Κολομβίας, είναι πρώην αντάρτης της M-19, ενός μαρξιστικού εθνικιστικού κινήματος, που υπέγραψε συμφωνία ειρήνης. Διετέλεσε γερουσιαστής και στη συνέχεια δήμαρχος της Μπογκοτά.

