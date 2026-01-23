Εκτοξεύεται η περιουσία του Έλον Μασκ: Στα 788 δισ. δολάρια με νέο ιστορικό ρεκόρ

Σε νέο ιστορικό υψηλό εκτοξεύτηκε η περιουσία του Έλον Μασκ, ξεπερνώντας τα 788 δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς η μετοχή της Tesla κατέγραψε ισχυρή άνοδο μετά τις δηλώσεις του για τη μαζική ανάπτυξη του στόλου robotaxi μέχρι το τέλος του έτους.

Σύμφωνα με τη λίστα Forbes Real-Time Billionaires, η καθαρή περιουσία του Μασκ έφτασε τα 788,1 δισ. δολάρια με το κλείσιμο των αγορών την Πέμπτη, σημειώνοντας νέο ρεκόρ και αυξάνοντας περαιτέρω τη διαφορά του από τους υπόλοιπους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου.

Η Tesla και τα robotaxi στο «ράλι»

Η άνοδος της περιουσίας του Μασκ συνδέεται άμεσα με την πορεία της Tesla, της οποίας η μετοχή ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 4%, ξεπερνώντας τα 449 δολάρια.

Η ώθηση ήρθε μετά τις δηλώσεις του ίδιου στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, όπου ανέφερε ότι η υπηρεσία robotaxi της Tesla θα είναι «πολύ, πολύ διαδεδομένη» στις ΗΠΑ έως το τέλος του 2026. Η πρώτη ανάπτυξη του στόλου αναμένεται να ξεκινήσει στο Όστιν του Τέξας τον Ιούνιο του 2025.

Μόνο από τη νέα άνοδο της Tesla, η περιουσία του Μασκ αυξήθηκε κατά σχεδόν 13 δισ. δολάρια, εδραιώνοντάς τον στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης των δισεκατομμυριούχων.

Τεράστια διαφορά από τους υπόλοιπους

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Forbes, ο Μασκ βρίσκεται πλέον πολύ μπροστά από τους επόμενους στη λίστα:

Λάρι Πέιτζ: 270,4 δισ. δολάρια

Σεργκέι Μπριν: 249,5 δισ. δολάρια

Τζεφ Μπέζος: 245,5 δισ. δολάρια

Λάρι Έλισον: 227 δισ. δολάρια

Μαρκ Ζάκερμπεργκ: 222,1 δισ. δολάρια

Η διαφορά του Μασκ από τον δεύτερο πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου ξεπερνά πλέον τα 500 δισ. δολάρια.

Πορεία προς το 1 τρισ. δολάρια;

Το τελευταίο έτος η περιουσία του Μασκ έχει αυξηθεί με ιλιγγιώδεις ρυθμούς. Τον Οκτώβριο έγινε ο πρώτος άνθρωπος με περιουσία 500 δισ. δολαρίων, τον Δεκέμβριο ξεπέρασε τα 600 δισ. και λίγες ημέρες αργότερα τα 700 δισ.

Η εκτόξευση συνδέεται, μεταξύ άλλων, με:

-την αποτίμηση της SpaceX στα 800 δισ. δολάρια,

-την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ντέλαγουερ που αποκατέστησε stock options της Tesla αξίας περίπου 126 δισ. δολαρίων,

-αλλά και την άντληση 20 δισ. δολαρίων από την xAI Holdings, με αποτίμηση 250 δισ. δολαρίων.

Σύμφωνα με το Forbes, η περιουσία του Έλον Μασκ ενδέχεται να γίνει η πρώτη στην ιστορία που θα αγγίξει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, εφόσον επιτευχθούν συγκεκριμένοι οικονομικοί και παραγωγικοί στόχοι της Tesla, στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας αποδοχών του.

