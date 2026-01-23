Ως «εχθρό» βλέπουν οι Ευρωπαίοι τον Τραμπ – Μόλις το 8% πιστεύει στην «φιλία» του

Μία έρευνα του ινστιτούτου Cluster 17 για λογαριασμό του γαλλικού περιοδικού “Le Grand Continent”, έφερε ως γενικό συμπέρασμα πως οι ευρωπαίοι πολίτες βλέπουν τον Ντόναλντ Τραμπ ως «εχθρό της Ευρώπης».

Το ποσοστό συνολικά φτάνει το 51%, ενώ μόλις το 8% τον θεωρεί «φίλο της Ευρώπης»

Επτά ευρωπαϊκές χώρες, θεωρούν εχθρική την πολιτική Τραμπ, ενώ μεγάλο ποσοστό είναι ουδέτερο, στο 39%, καθώς έχει αμφιβολίες για τις πραγματικές προθέσεις του Αμερικανού προέδρου.

Η δημοσκόπηση διεξήχθη μεταξύ 13 και 19 Ιανουαρίου, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 7.498 ατόμων από τη Γαλλία, το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Δανία και την Πολωνία, με περισσότερους από 1.000 συμμετέχοντες σε κάθε χώρα και με αφορμή τις εξελίξεις με τη Γροιλανδία.

Η στάση των ευρωπαίων πολιτών απέναντι στον Τραμπ διαφοροποιείται ανάλογα με τη χώρα.

Στις έξι από τις επτά χώρες, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρεί τον Τραμπ «εχθρικό». Στην Πολωνία, ωστόσο, μόλις το 28% μοιράζεται αυτή την άποψη, με το 48% να δηλώνει πως δεν τον θεωρεί ούτε φίλο ούτε εχθρό.

Αντιθέτως, στη Δανία το 58% των πολιτών χαρακτηρίζει τον Τραμπ εχθρικό, ποσοστό που συναντάται και στην Ισπανία. Στη Γαλλία, αυτή η άποψη φτάνει το 55%.

Στο πώς πρέπει να διαχειριστεί η ΕΕ τη στάση των ΗΠΑ, το 46% προκρίνει την «εναντίωση», δηλαδή με αντίμετρα, ενώ το 44% προκρίνει τον «συμβιβασμό». Μόλις το 10% των ερωτηθέντων επιθυμεί την «ευθυγράμμιση» με τις αμερικανικές επιλογές.

Επίσης, το 73% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να βασίζεται στις δικές της δυνάμεις για την άμυνα και την ασφάλειά της, αντί να στηρίζεται στη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Μόνο το 22% διατηρεί εμπιστοσύνη ότι η ΕΕ μπορεί ακόμη να στηρίζεται στις ΗΠΑ.

