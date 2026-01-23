Άμπου Ντάμπι: Ξεκίνησε η τριμερής ΗΠΑ-Ρωσίας-Ουκρανίας για τον τερματισμό του πολέμου – «Αγκάθι» το εδαφικό ζήτημα

Ουκρανοί, αμερικανοί και ρώσοι διαπραγματευτές ξεκίνησαν συνομιλίες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σήμερα, σηματοδοτώντας την πρώτη γνωστή συνάντηση στην οποία συμμετέχουν και οι τρεις χώρες από την εισβολή της Μόσχας το 2022.

Όπως αναφέρει το CNN, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ επιβεβαίωσε ότι η Ρωσία θα συμμετάσχει μαζί με εκπροσώπους της Ουκρανίας και των ΗΠΑ στην «πρώτη συνεδρίαση της τριμερούς ομάδας εργασίας για ζητήματα ασφάλειας» στο Άμπου Ντάμπι, επιβεβαιώνοντας προηγούμενη δήλωση του ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι συνομιλίες έρχονται μετά τη συνάντηση του ειδικού απεσταλμένου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και του γαμπρού του, Τζάρεντ Κούσνερ, με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία διήρκεσε περισσότερες από τρεις ώρες και ξεκίνησε αργά το βράδυ της Πέμπτης. Ο Ουσάκοφ χαρακτήρισε αυτές τις συνομιλίες «εξαιρετικά ουσιαστικές, εποικοδομητικές και, θα έλεγα, εξαιρετικά ειλικρινείς και εμπιστευτικές».

Ωστόσο, προειδοποίησε επίσης ότι «χωρίς την επίλυση του εδαφικού ζητήματος… δεν πρέπει να αναμένεται η επίτευξη μιας μακροπρόθεσμης διευθέτησης», προσθέτοντας ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να επιδιώκει τους στόχους της «στο πεδίο της μάχης, όπου οι Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν τη στρατηγική πρωτοβουλία», μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία.

Οι πρόσφατες προσπάθειες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για τον τερματισμό του τετραετούς πολέμου δεν έχουν μέχρι στιγμής καταφέρει να σταματήσουν τις εχθροπραξίες, με τις απαιτήσεις της Μόσχας να παραχωρήσει η Ουκρανία εδάφη που διεκδικεί η Ρωσία να αποτελούν διαχρονικά «αγκάθι» στις διαπραγματεύσεις.

Η Ρωσία κατέχει περίπου το 20% της επικράτειας που αναγνωρίζεται από το διεθνές δίκαιο ως μέρος της κυρίαρχης Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένου σχεδόν ολόκληρου του Λουγκάνσκ και τμημάτων των περιοχών Ντονέτσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια.

Στις μακροχρόνιες μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Μόσχας περιλαμβάνεται η παράδοση από την Ουκρανία του συνόλου αυτών των τεσσάρων περιοχών, τις οποίες έχει προσαρτήσει αλλά δεν έχει κατακτήσει πλήρως.

Επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας στο Άμπού Ντάμπι θα είναι ο αρχηγός της Κύριας Διεύθυνσης Πληροφοριών, ναύαρχος Ιγκόρ Ολέγκοβιτς Κοστιούκοφ. Της ουκρανικής αντιπροσωπείας ηγείται ο κορυφαίος διαπραγματευτής της χώρας, Ρουστέμ Ούμεροφ, και σε αυτήν θα συμμετέχουν ο αναπληρωτής επικεφαλής του προεδρικού γραφείου και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αντρίι Χνάτοφ. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει ακόμη σχολιάσει τη συνάντηση.

Λίγα λεπτά μετά την έναρξη της συνάντησης Πούτιν–Γουίτκοφ, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι τα βομβαρδιστικά μεγάλης εμβέλειας πραγματοποίησαν προγραμματισμένη πεντάωρη περιπολική πτήση πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα την Πέμπτη, μια κίνηση που πιθανότατα είχε στόχο την επίδειξη ισχύος, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες εντείνονται.

«Απομένει ένα ζήτημα»

Λίγες ώρες πριν πετάξει για τη Μόσχα, ο Γουίτκοφ δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν «καταλήξει σε ένα ζήτημα», αφήνοντας να εννοηθεί ότι μια συμφωνία ίσως είναι κοντά.

«Νομίζω ότι έχουμε περιορίσει τα πράγματα σε ένα ζήτημα και έχουμε συζητήσει διαφορετικές εκδοχές του, πράγμα που σημαίνει ότι είναι επιλύσιμο», είπε, μιλώντας σε εκδήλωση στο Νταβός την Πέμπτη.

Αργότερα, ευρωπαίος αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο CNN ότι το εναπομείναν ζήτημα στο οποίο αναφερόταν ο Γουίτκοφ ήταν το εδαφικό, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο διαχρονικός στόχος του ρώσου ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν είναι η περιοχή του Ντονμπάς στην Ουκρανία, η οποία διαθέτει εύφορες γεωργικές εκτάσεις και σημαντικά ποτάμια. Η απώλειά της θα άφηνε τις απέραντες ανοιχτές πεδιάδες της κεντρικής Ουκρανίας ευάλωτες σε οποιαδήποτε μελλοντική ρωσική επίθεση.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ασκήσει αυξημένες πιέσεις στην Ουκρανία να αποδεχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία, παρά τις εκτεταμένες ανησυχίες ότι μια τέτοια ρύθμιση θα μπορούσε να ευνοήσει τη Μόσχα.

Κατά την ομιλία του στο Νταβός, ο πρόεδρος των ΗΠΑ φάνηκε να υποδηλώνει ότι θεωρεί πως ένα σημείο καμπής μεταξύ των δύο πλευρών είναι κοντά. «Πιστεύω ότι βρίσκονται πλέον σε ένα σημείο όπου μπορούν να έρθουν πιο κοντά και να κλείσουν μια συμφωνία, και αν δεν το κάνουν, είναι ανόητοι», είπε ο Τραμπ αναφερόμενος στον Ζελένσκι και τον Πούτιν.

Την Πέμπτη, ο Ζελένσκι εκφώνησε μια ιδιαίτερα αιχμηρή ομιλία στο Νταβός, επικρίνοντας τους ευρωπαίους ηγέτες ότι δεν κάνουν αρκετά για να σταματήσουν τον πόλεμο του Πούτιν, συγκρίνοντάς το με την αντίδρασή τους στις απειλές του Τραμπ να προσαρτήσει τη Γροιλανδία.

Ο Ζελένσκι επανέλαβε επίσης ότι τα άλυτα εδαφικά ζητήματα στην Ανατολή θα βρίσκονται στο επίκεντρο των ειρηνευτικών συζητήσεων.

«Όλα αφορούν το ανατολικό τμήμα της χώρας μας, όλα αφορούν τη γη», είπε. «Αυτό είναι το ζήτημα που δεν έχει ακόμη λυθεί».

Η Ουκρανία δίνει αυτή τη στιγμή μάχη για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο ανθρώπους που έχουν μείνει χωρίς θέρμανση σε ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, μετά από ρωσικές πυραυλικές και επιθέσεις με drones.

Την Πέμπτη, ο ουκρανός υπουργός Ενέργειας δήλωσε ότι το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας πέρασε την πιο δύσκολη ημέρα του από τα τέλη του 2022, λόγω «συνεχών εχθρικών επιθέσεων».

