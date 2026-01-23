Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: Τι αναφέρει το πόρισμα για την αιτία του εκτροχιασμού

Την προκαταρκτική έκθεση της Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων της Ισπανίας (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios – CIAF) για την σιδηροδρομική τραγωδία στην Κόρδοβα, στην οποία σκοτώθηκαν 45 άνθρωποι, έφερε στο φως η εφημερίδα El Pais.

Στην έκθεση αυτή αναφέρεται ότι η προϋπάρχουσα θραύση μιας συγκόλλησης της σιδηροτροχιάς φέρεται να αποτέλεσε την αιτία του εκτροχιασμού του βαγονιού 6 του τρένου Iryo.

Η έκθεση φέρει ημερομηνία την 23 Ιανουαρίου 2026 και σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα, στηρίζει αυτό που χαρακτηρίζεται ακόμη ως «υπόθεση εργασίας» στις εγκοπές που εντοπίστηκαν στους τροχούς της δεξιάς πλευράς των βαγονιών 2, 3, 4 και 5 του Iryo. Όπως αναφέρεται, οι εγκοπές αυτές είναι «κατά τεκμήριο συμβατές» με τη διατομή της σπασμένης σιδηροτροχιάς.

Σύμφωνα με το έγγραφο, οι εγκοπές που εμφανίζονται στους τέσσερις αυτούς συρμούς παρουσιάζουν πανομοιότυπο πρότυπο, με εξαίρεση εκείνη του βαγονιού 5, η οποία χαρακτηρίζεται ως «διαφορετική». Οι ειδικοί εξηγούν ότι πρόκειται για σημάδια στην εξωτερική ζώνη της επιφάνειας κύλισης, συμβατά με πρόσκρουση στην κεφαλή της σιδηροτροχιάς σε σημείο όπου δεν υπήρχε συνέχεια με το τμήμα πριν από τη θραύση. Το γεγονός ότι οι εγκοπές εντοπίζονται ήδη στο βαγόνι 5, σε συνδυασμό με το ότι το βαγόνι 6 ήταν το πρώτο που εκτροχιάστηκε, θεωρείται συμβατό με το ενδεχόμενο η σιδηροτροχιά να ανατρεπόταν προς τα έξω, δηλαδή προς τη δεξιά πλευρά σύμφωνα με τη φορά κίνησης, κατά τη διέλευση του βαγονιού 5. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το βαγόνι 6 να εκτροχιαστεί λόγω πλήρους απώλειας της συνέχειας της κύλισης.

Η οπτική επιθεώρηση του τόπου του δυστυχήματος, σύμφωνα με την CIAF, επιβεβαίωσε ότι η σιδηροτροχιά, μετά το σημείο της θραύσης, είχε καταλήξει ανατραπείσα προς τα έξω και έφερε ίχνη ότι είχε πατηθεί πλευρικά από τροχό, αφού είχε ήδη πέσει. Το βαγόνι 6 παρέσυρε τα δύο επόμενα, τα οποία εισήλθαν στη γραμμή λίγα δευτερόλεπτα πριν διέλθει από το σημείο ο δεύτερος συρμός που ενεπλάκη στο δυστύχημα.

Η επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η γραμμή ήταν ήδη σπασμένη τη στιγμή που πέρασε το μοιραίο τρένο, καθώς τροχοί τριών άλλων συρμών που διήλθαν από το ίδιο σημείο νωρίτερα, μεταξύ 17.21 και 19.09 της ίδιας ημέρας, εμφανίζουν εγκοπές με «συμβατό γεωμετρικό πρότυπο» στις επιφάνειες κύλισης ορισμένων δεξιών τροχών. Το τρένο Iryo πέρασε από το σημείο στις 19.45. Για τον λόγο αυτό, η CIAF έχει ζητήσει να αναλυθούν οι τροχοί όλων των τρένων που διήλθαν από το ίδιο σημείο κατά τις 48 ώρες πριν από το δυστύχημα, προκειμένου να διαπιστωθεί από πότε υπήρχε το ελάττωμα στη γραμμή.

Η έκθεση δεν διατυπώνει ακόμη κάποια αρχική υπόθεση σχετικά με τα αίτια της θραύσης της συγκόλλησης που ένωνε δύο τμήματα σιδηροτροχιάς, καθώς αναμένεται η εργαστηριακή ανάλυση διαφόρων θραυσμάτων που έχουν αφαιρεθεί. Όπως αναφέρεται ρητά, «δεν αποκλείεται καμία υπόθεση» ως προς τα αίτια της θραύσης, ενώ διευκρινίζεται ότι, μόλις αυτά προσδιοριστούν, «θα μπορούν να χαραχθούν νέες γραμμές έρευνας». Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η παρούσα «υπόθεση εργασίας» πρέπει να επιβεβαιωθεί με αναλυτικούς υπολογισμούς και λεπτομερείς τεχνικές μελέτες και ότι ενδέχεται να τροποποιηθεί αν προκύψουν νέα ευρήματα. Επισημαίνεται επίσης ότι «οι μόνες έγκυρες διαπιστώσεις θα είναι εκείνες που θα περιλαμβάνονται στην τελική έκθεση», η οποία ενδέχεται να χρειαστεί μήνες για να ολοκληρωθεί.

Το έγγραφο, που παρουσιάζεται ως «σημείωμα» για την επικαιροποίηση των διαθέσιμων στοιχείων, αναφέρει ότι οι εγκοπές στους μπροστινούς τροχούς των πρώτων βαγονιών είναι συμβατές με πρόσκρουση στην κεφαλή σιδηροτροχιάς που είχε ήδη υποστεί θραύση. Σύμφωνα με την τεχνική ανάλυση, η διακοπή της συνέχειας της ράγας είχε ως αποτέλεσμα το τμήμα πριν από τη θραύση να δεχθεί αρχικά το συνολικό βάρος του τροχού, προκαλώντας μια ελαφρά καθίζηση. Καθώς το τμήμα μετά τη θραύση δεν λειτουργούσε ενιαία με το προηγούμενο, δημιουργήθηκε στιγμιαία ένα «σκαλοπάτι» μεταξύ των δύο πλευρών της ρωγμής, το οποίο προσέκρουσε στη στεφάνη του τροχού, αφήνοντας τα χαρακτηριστικά σημάδια.

Η CIAF επισημαίνει ακόμη ότι οι εγκοπές εντοπίζονται μόνο στους τροχούς των μονών αξόνων της σύνθεσης, κάτι που θεωρείται συμβατό με το ότι ο πρώτος τροχός κάθε bogie, δηλαδή του πλαισίου πάνω στο οποίο είναι τοποθετημένοι οι άξονες και οι τροχοί των βαγονιών, ήταν εκείνος που δεχόταν την πρόσκρουση της κεφαλής της θραυσμένης σιδηροτροχιάς. Μετά το πρώτο αυτό χτύπημα, η ράγα παραμορφωνόταν και υποχωρούσε, τόσο λόγω της σύγκρουσης όσο και επειδή άρχιζε να φέρει το βάρος του τροχού, με αποτέλεσμα να μην αφήνει αποτύπωμα στον τροχό του επόμενου bogie. Στην έκθεση διευκρινίζεται ότι, με ταχύτητα 200 χιλιομέτρων την ώρα, ο δεύτερος τροχός περνούσε από το ίδιο σημείο μόλις περίπου τρία εκατοστά του δευτερολέπτου αργότερα, χρόνος ανεπαρκής για να ανακτήσει η σιδηροτροχιά την παραμόρφωσή της, γεγονός που εξηγεί γιατί δεν προσέκρουε με τον ίδιο τρόπο.

Από την πρώτη αυτή ανάλυση εξαιρέθηκαν οι τροχοί των βαγονιών 6, 7 και 8, δηλαδή εκείνων που εκτροχιάστηκαν, καθώς είχαν διανύσει μεγάλη απόσταση εκτός γραμμής, προσκρούοντας σε έρμα, στρωτήρες και άλλα στοιχεία. Οι ζημιές που υπέστησαν ήταν τόσο εκτεταμένες ώστε οποιοδήποτε αρχικό ίχνος ή σημάδι να έχει εξαλειφθεί. Οι ειδικοί εκτιμούν, μάλιστα, ότι τα βαγόνια αυτά πιθανότατα εκτροχιάστηκαν χωρίς να φτάσουν να έρθουν σε επαφή με την κεφαλή της σιδηροτροχιάς μετά τη θραύση. Ένα bogie του βαγονιού 8 εκσφενδονίστηκε σε απόσταση σχεδόν 300 μέτρων και εντοπίστηκε ημιβυθισμένο σε κοντινό ρέμα.

Για την επιβεβαίωση της υπόθεσης, η CIAF μετέφερε στη Μαδρίτη, προκειμένου να εξεταστούν σε εργαστήριο, διάφορα θραύσματα σιδηροτροχιάς από τον τόπο του δυστυχήματος. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τμήματα από τη ζώνη της θραύσης, τα 40 εκατοστά σιδηροτροχιάς που αποκολλήθηκαν και προκάλεσαν τον εκτροχιασμό, δείγματα από περιοχές της γραμμής που δεν επηρεάστηκαν, καθώς και το τμήμα της συγκόλλησης που ήταν παράλληλη με εκείνη που έσπασε. Παράλληλα, αφαιρέθηκαν οι καταγραφείς των δύο τρένων που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα, τα λεγόμενα «μαύρα κουτιά», τα οποία καταγράφουν συνομιλίες στις καμπίνες των μηχανοδηγών και δεδομένα της διαδρομής, όπως η ταχύτητα, ώστε να ανασυντεθεί με ακρίβεια η ακολουθία των γεγονότων.

Η επιτροπή τονίζει ότι όλες οι διαδικασίες πραγματοποιήθηκαν υπό την εποπτεία της δικαστικής αστυνομίας της Guardia Civil και του προσωπικού της CIAF, ενώ η ίδια ανέλαβε τη φύλαξη των αποδεικτικών στοιχείων. Επισημαίνεται επίσης ότι η μεταφορά τους στη Μαδρίτη έγινε με τη συνοδεία τεχνικού της επιτροπής. Όπως υπογραμμίζεται στην έκθεση, η αρμοδιότητα και η ανεξαρτησία της CIAF ως εθνικού οργανισμού διερεύνησης σιδηροδρομικών ατυχημάτων δεν παρεμποδίστηκαν ούτε τέθηκαν σε κίνδυνο σε κανένα στάδιο της επιτόπιας έρευνας και οι ερευνητές μπόρεσαν να εκτελέσουν απρόσκοπτα όλες τις απαραίτητες εργασίες σε συντονισμό με τη δικαστική αρχή.

