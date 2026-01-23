Φρίκη στη Μασαχουσέτη: 35χρονη έπνιξε τα τρία της παιδιά και πήδηξε στο κενό – Κατά των γιατρών της στρέφεται ο σύζυγός της

Εναντίον των θεραπόντων ιατρών της συζύγου του, η οποία κατηγορείται ότι σκότωσε τα τρία της παιδιά κατά τη διάρκεια «ψυχωσικού επεισοδίου μετά τον τοκετό», στρέφεται άνδρας από τη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι η εκτεταμένη και λανθασμένη συνταγογράφηση φαρμάκων επιβάρυνε σε κρίσιμο βαθμό την ψυχική της υγεία.

Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα τον Ιανουάριο του 2023, όταν η 35χρονη Λίντσεϊ Κλάνσι δολοφόνησε τα τρία παιδιά της: Την πεντάχρονη Κόρα, τον τρίχρονο Ντόσον και τον οκτώ μηνών Κάλαν.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους της, η 35χρονη έπασχε από βαριά κατάθλιψη, επιλόχεια κατάθλιψη και ψύχωση μετά τον τοκετό, με την ίδια να δηλώνει αθώα. Μάλιστα, μετά τον θάνατο των παιδιών, η Κλάνσι πήδηξε από παράθυρο του σπιτιού της, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να μείνει παράλυτη.

Για ισχυρά φάρμακα που επιδείνωσαν την ψυχική της κατάσταση, κάνει λόγο ο σύζυγος της 35χρονης

Την Τετάρτη, 21/1, ο σύζυγός της, Πάτρικ Κλάνσι, κατέθεσε αγωγή, υποστηρίζοντας ότι οι γιατροί τής χορήγησαν έναν «συνδυασμό ισχυρών φαρμάκων» που, σύμφωνα με τον ίδιο, οδήγησε σε δραματική επιδείνωση της ψυχικής της κατάστασης.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η αγωγή στρέφεται κατά της δρ Τζένιφερ Ταφτς, της νοσηλεύτριας Ρεμπέκα Τζολότα, καθώς και των οργανισμών Aster Mental Health Inc και South Shore Health System. Στη δικογραφία περιγράφεται αναλυτικά το ιστορικό επαφών της Λίντσεϊ Κλάνσι με τους παρόχους υγείας και υποστηρίζεται ότι η υπερσυνταγογράφηση και η ελλιπής παρακολούθηση συνέβαλαν καθοριστικά στην τραγωδία.

«Αν οι γιατροί δεν είχαν ενεργήσει με αμέλεια και αντ’ αυτού είχαν παράσχει επαρκή φροντίδα, είναι πιθανό τα παιδιά του Πάτρικ και της Λίντσεϊ να ήταν σήμερα ζωντανά», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην αγωγή.

Σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα, από τον Σεπτέμβριο του 2022 έως τον Ιανουάριο του 2023, η Λίντσεϊ Κλάνσι αντιμετώπιζε σοβαρή κατάθλιψη και της είχαν συνταγογραφηθεί πολλά ψυχιατρικά σκευάσματα, μεταξύ των οποίων αντικαταθλιπτικά, σταθεροποιητές διάθεσης και βενζοδιαζεπίνες.

Οι δικηγόροι της 35χρονης υποστηρίζουν ότι τα φάρμακα αυτά προκάλεσαν στην Κλάνσι συμπτώματα παράνοιας, αυτοκτονικό ιδεασμό και έντονο φόβο να μένει μόνη της, ενώ δεν είχαν προηγηθεί εργαστηριακές εξετάσεις για τη χορήγησή τους.

Παράλληλα, η αγωγή αναφέρει ότι η Κλάνσι εισήχθη στο Women & Infants Hospital για επιλόχεια κατάθλιψη, όπου το προσωπικό φέρεται να υποψιάστηκε πως η επιδείνωση της ψυχικής της υγείας συνδεόταν με υπερσυνταγογράφηση και εσφαλμένη διάγνωση. Η Κλάνσι νοσηλεύτηκε και στο McLean Hospital, ωστόσο αποχώρησε λίγες ημέρες αργότερα, δηλώνοντας ότι δεν ανήκε εκεί.

Σύμφωνα με την αγωγή του συζύγου της, την ημέρα πριν από τους θανάτους των παιδιών, η Κλάνσι επισκέφθηκε τη δρ Ταφτς για μόλις 17 λεπτά, μετά τα οποία η γιατρός κατέγραψε ότι η ψυχιατρική της κατάσταση ήταν «αμετάβλητη». «Η δρ Ταφτς και η νοσηλεύτρια Τζολότα, και μέσω αυτών οι εργοδότες τους Aster και South Shore Health, γνώριζαν ότι η Λίντσεϊ βίωνε αυτοκτονικό ιδεασμό και κρίσιμη επιδείνωση της ψυχιατρικής της κατάστασης κατά τη διάρκεια της φροντίδας τους, και απέτυχαν να λάβουν εύλογα μέτρα για την κατάλληλη θεραπεία της», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο δικόγραφο.

Την ίδια ώρα, οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι η 35χρονη είχε πλήρη επίγνωση των πράξεών της τη νύχτα που δολοφονήθηκαν τα παιδιά και ότι τα επτά φάρμακα που βρέθηκαν στον οργανισμό της δεν θα μπορούσαν αιφνιδίως να οδηγήσουν σε μια τέτοια ενέργεια. Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι είχε αξιολογηθεί από επαγγελματίες ψυχικής υγείας, χωρίς να διαγνωστεί με επιλόχεια κατάθλιψη.

Οι εισαγγελικές Αρχές επιχειρούν να αποδείξουν ότι η Κλάνσι ενήργησε βάσει σχεδίου, στραγγαλίζοντας τα παιδιά της με λάστιχα γυμναστικής, αφού προηγουμένως είχε στείλει τον σύζυγό της να αγοράσει φαγητό. Στη συνέχεια φέρεται να έκοψε τους καρπούς και τον λαιμό της, πριν επιχειρήσει να αυτοκτονήσει πηδώντας από τον δεύτερο όροφο του σπιτιού.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Πάτρικ Κλάνσι ήταν εκείνος που εντόπισε πρώτος τόσο τη σύζυγό του, όσο και τα νεκρά παιδιά τους.

Η δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι έχει οριστεί να ξεκινήσει τον Ιούλιο, ενώ η ίδια κρατείται στο Tewksbury State Hospital.

