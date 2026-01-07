Η Ουκρανία προωθεί την υποψηφιότητά της για ένταξη στην ΕΕ καθώς η Κύπρος αναλαμβάνει την προεδρία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε πρόοδο στις ενταξιακές συνομιλίες με την ΕΕ και αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, υποστηρίζοντας τα επιχειρήματά του την Τετάρτη, καθώς η Κύπρος ανέλαβε την εκ περιτροπής προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη στη Λευκωσία, καθώς η Κύπρος ανέλαβε επίσημα την προεδρία, η οποία διαρκεί έξι μήνες.

«Εργαζόμαστε για να σημειώσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πρόοδο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου σχετικά με το άνοιγμα ομάδων διαπραγματεύσεων και την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε ο Ζελένσκι μετά τη συνάντηση, σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο X.

Cyprus has now begun its presidency of the Council of the European Union, which will continue through the first half of this year. We are working to make as much progress as possible during this period on opening negotiating clusters and on Ukraine’s accession to the European… pic.twitter.com/O6fHbAcECP — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 7, 2026

Η Ουκρανία υπέβαλε αίτηση ένταξης στην ΕΕ λίγες ημέρες αφότου η Ρωσία ξεκίνησε την ολοκληρωτική εισβολή της τον Φεβρουάριο του 2022, επιδιώκοντας να αγκυροβολήσει πολιτικά και οικονομικά στη Δύση. Πιέζει για να σημειώσει πρόοδο στην προσπάθειά της, παρά τις προκλήσεις του πολέμου και την αντίθεση της Ουγγαρίας, μέλους της ΕΕ, σε μια ταχεία διαδικασία για το Κίεβο.

«Ο Πρόεδρος και εγώ συζητήσαμε για την ενίσχυση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, οι οποίες πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ όσο συνεχίζεται η επιθετικότητα και η κατοχή της Ρωσίας», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης την ενίσχυση της αεράμυνας της Ουκρανίας και την παραγωγή και προμήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών. «Ελπίζουμε ότι η υποστήριξη προς την Ουκρανία θα παραμείνει ισχυρή», είπε.

Ο Ζελένσκι πρόκειται να έχει συνομιλίες αργότερα με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Οι συναντήσεις της Τετάρτης, είπε, θα δώσουν την ευκαιρία να συζητηθούν οι λεπτομέρειες μιας συνάντησης στο Παρίσι την Τρίτη, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστήριξαν έναν ευρύ συνασπισμό συμμάχων της Ουκρανίας, υποσχόμενοι να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός για να υποστηρίξουν τη χώρα σε περίπτωση νέας επίθεσης από τη Ρωσία.

Η Κύπρος, η οποία παραδοσιακά είχε στενούς πολιτικούς και πολιτιστικούς δεσμούς με τη Ρωσία, έχει υποστηρίξει πλήρως τις κυρώσεις κατά της Μόσχας. Πολλοί στο νησί κάνουν παραλληλισμούς μεταξύ της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και της εισβολής της Τουρκίας στη βόρεια Κύπρο το 1974.

«Η Κύπρος επιβεβαιώνει την ακλόνητη δέσμευσή της στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Ως χώρα που εξακολουθεί να ζει με τις συνέπειες της παράνομης εισβολής και της συνεχιζόμενης στρατιωτικής κατοχής, κατανοούμε πλήρως τι διακυβεύεται», έγραψε ο Χριστοδουλίδης σε μια ανάρτηση στο X μετά τη συνάντηση με τον Ζελένσκι.

«Η Ουκρανία θα αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα της Προεδρίας μας και θα εργαστούμε για να διασφαλίσουμε διαρκή υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα», δήλωσε.

Σε μια τελετή αργότερα στη Λευκωσία, η οποία σηματοδοτεί την έναρξη της εξάμηνης θητείας της, θα παραστούν ηγέτες της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, υπογραμμίζοντας τη φιλοδοξία του νησιού της ανατολικής Μεσογείου να χρησιμεύσει ως γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και της περιοχής.

Διαβάστε επίσης:

Ιερουσαλήμ: Νεκρός 18χρονος – Λεωφορείο έπεσε στο πλήθος σε διαδήλωση υπερορθόδοξων Εβραίων (Video)

«H Ρωσία προσέφερε στις ΗΠΑ πλήρη ελευθερία στη Βενεζουέλα με αντάλλαγμα την Ουκρανία» ισχυρίζεται πρώην σύμβουλος του Τραμπ

CNN: Πώς οι δικηγόροι του Μαδούρο θα μπορούσαν να πετύχουν την απελευθέρωσή του