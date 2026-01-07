search
ΤΕΤΑΡΤΗ 07.01.2026 09:15
07.01.2026 08:15

Κύπρος: Ο Χριστοδουλίδης υποδέχεται στην Λευκωσία Ζελένσκι, Φον ντερ Λάιεν και Κόστα

07.01.2026 08:15
Το απόγευμα στο Προεδρικό Μέγαρο, στη Λευκωσία, ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης θα έχει κοινή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στο περιθώριο των εκδηλώσεων για την επίσημη έναρξη της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Σύμφωνα με τον Κύπριο κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο μέχρι στιγμής προγραμματισμός προβλέπει διμερή συνάντηση Χριστοδουλίδη με τον Αντόνιο Κόστα, με αντικείμενο τον συντονισμό για τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες του εξαμήνου και ζητήματα στρατηγικής αυτονομίας, ασφάλειας και ανθεκτικότητας της Ένωσης.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί διμερής συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε συγκυρία όπου η ευρωπαϊκή στήριξη προς την Ουκρανία παραμένει καθοριστική, με έμφαση στις προσπάθειες για ειρήνη, στη διεθνή νομιμότητα και στις θεμελιώδεις αρχές του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.

Στο ίδιο «πακέτο» επαφών, ο Κύπριος Πρόεδρος θα συναντηθεί και με τον Πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, με ατζέντα που εστιάζει στη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και στη συνεργασία ΕΕ με τη Νότια Γειτονία.

Επίσης θα δεχθεί τον Υπουργό Πετρελαίου της Αιγύπτου, που θα εκπροσωπήσει τον Πρόεδρο της χώρας στην τελετή.

Η επίσημη τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί το βράδυ και μετά ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα παραθέσει επίσημο δείπνο για τους επικεφαλής των αντιπροσωπειών, όπου αναμένονται και πρόσθετες επαφές, μεταξύ άλλων με την Πρόεδρο της Μολδαβίας Μάγια Σάντου και τον Πρόεδρο του Ιράκ Αμπντούλ Λατίφ Ρασίντ.


Το ευρωπαϊκό στίγμα του εξαμήνου

Η παρουσία Κόστα και φον ντερ Λάιεν στη Λευκωσία εντάσσεται στη συγκεκριμένη περιοδεία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με τη Λευκωσία να αποτελεί σταθμό ενόψει και επόμενων επισκέψεων στη Μέση Ανατολή.

Στις προτεραιότητες που έχουν ήδη τεθεί δημοσίως από την κυπριακή Προεδρία εντάσσεται και η στήριξη της ευρωπαϊκής πορείας της Μολδαβίας, την οποία η Λευκωσία έχει προαναγγείλει ως βασικό στόχο του εξαμήνου.

