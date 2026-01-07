search
ΤΕΤΑΡΤΗ 07.01.2026
ΚΟΣΜΟΣ

07.01.2026

Ισχυρός σεισμός 6,7 βαθμών στις Φιλιππίνες

07.01.2026
seismografos

Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,7 βαθμών καταγράφτηκε στον θαλάσσιο χώρο 68 χιλιόμετρα ανατολικά από την Μπακουλίν, στις Φιλιππίνες, σε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, ανακοίνωσε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων (Phivolcs) εκτίμησε πως υπάρχει κίνδυνος για σοβαρές ζημιές και προεξόφλησε πως θα ακολουθήσουν ισχυροί μετασεισμοί.

Το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης στον Ειρηνικό (PTWC) ανέφερε πως δεν αναμένει να εκδηλωθεί τσουνάμι.

Δεν υπήρξαν αμέσως πληροφορίες για τραυματισμούς ή ζημιές.

«Δεν ήταν τόσο δυνατός, όμως κόσμος έσπευσε να βγει έξω», σημείωσε ο Τζόι Μονάτο, επικεφαλής της αστυνομίας στην πόλη Χινατουάν, στην επαρχία Σουριγκάο ντελ Σουρ (νότια).

stranger-things-new
MEDIA

Netflix: Το τέλος του«Stranger Things 5», βρίσκεται στο Top 10 τηλεθέασης με τις αγγλόφωνες σειρές σε ιντερνετικες πλατφόρμες

mitrousis-new
ΥΓΕΙΑ

Μιχάλης Μητρούσης για τον οδηγό που προκάλεσε το τροχαίο – «Τον συγχωρώ γιατί είμαι ζωντανός» (Video)

iran new
ΚΟΣΜΟΣ

To Ιράν σε αναβρασμό: Τουλάχιστον 36 νεκροί στις διαδηλώσεις – Ανησυχούν οι μουλάδες μετά τη Βενεζουέλα (Photos)

sweeney_1
LIFESTYLE

Σίντνεϊ Σουίνι: Νέα «σκανδαλιστική» φωτογράφηση προκαλεί αντιδράσεις

akinita
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Τι συμβαίνει στην αγορά – Γιατί δεν υποχωρούν οι τιμές, ο ρόλος του τουρισμού

agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

foroi epixeiriseis tax
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικό διαζύγιο: Τι αλλάζει φέτος με τις χωριστές δηλώσεις και ποιοι πρέπει να προσέξουν

ksiroi-karpoi-new
ΥΓΕΙΑ

Διατροφή: 7 ξηροί καρποί με περισσότερο σίδηρο

evangeline-lili-new
LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Εβάντζελιν Λίλι: «Έχω εγκεφαλική βλάβη - Σχεδόν κάθε περιοχή του εγκεφάλου μου υπολειτουργεί» (Video)

liagkas-new
MEDIA

Γιώργος Λιάγκας: «Αν δεν με θέλουν, ας με διώξουν - Δεν θα λέω τη γνώμη μου;» (Video)

