06.01.2026 23:20

Ζελένσκι: «Οι ΗΠΑ δηλώνουν διατεθειμένες να συνδράμουν και αυτές την Ουκρανία»

06.01.2026 23:20
zelenskiMakron

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε σήμερα από το Παρίσι την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα της διεθνούς διάσκεψης κορυφής για το Ουκρανικό, υπογραμμίζοντας πως είναι εξαιρετικά σημαντική η ύπαρξη γραπτών δεσμεύσεων για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας προς το Κίεβο αμέσως μετά την επίτευξη ειρήνης με τη ρωσική πλευρά.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επισήμανε επίσης πως οι ΗΠΑ δηλώνουν διατεθειμένες να συνδράμουν και αυτές την Ουκρανία.

Από αμερικανικής πλευράς, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε πως η ιδιαίτερη σημασία της σημερινής απόφασης έγκειται στο ότι η Ουκρανία γνωρίζει πλέον πως από τη στιγμή που θα επιτευχθεί ειρήνη με τη Ρωσία, η ειρήνη αυτή θα είναι οριστική.

