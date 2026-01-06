Ζελένσκι: «Οι ΗΠΑ δηλώνουν διατεθειμένες να συνδράμουν και αυτές την Ουκρανία»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε σήμερα από το Παρίσι την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα της διεθνούς διάσκεψης κορυφής για το Ουκρανικό, υπογραμμίζοντας πως είναι εξαιρετικά σημαντική η ύπαρξη γραπτών δεσμεύσεων για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας προς το Κίεβο αμέσως μετά την επίτευξη ειρήνης με τη ρωσική πλευρά.
Ο Ουκρανός πρόεδρος επισήμανε επίσης πως οι ΗΠΑ δηλώνουν διατεθειμένες να συνδράμουν και αυτές την Ουκρανία.
Από αμερικανικής πλευράς, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε πως η ιδιαίτερη σημασία της σημερινής απόφασης έγκειται στο ότι η Ουκρανία γνωρίζει πλέον πως από τη στιγμή που θα επιτευχθεί ειρήνη με τη Ρωσία, η ειρήνη αυτή θα είναι οριστική.
