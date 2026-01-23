search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.01.2026 18:03
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.01.2026 16:42

Με το δάχτυλο στη σκανδάλη οι Δανοί στρατιώτες στη Γροιλανδία – Έλαβαν εντολή να είναι έτοιμοι για μάχη

23.01.2026 16:42
greenland-345

Οι Δανοί στρατιώτες που έχουν σταλεί στη Γροιλανδία έχουν λάβει εντολή να είναι έτοιμοι για μάχη σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης στο αυτόνομο αυτό νησί που ανήκει στη Δανία, διαβεβαίωσε σήμερα η δανέζικη κρατική ραδιοφωνία- τηλεόραση DR.

Σύμφωνα με αυτό το μέσο ενημέρωσης, ο στρατός της Δανίας ζήτησε την προηγούμενη εβδομάδα από τα στρατεύματα που έχουν αναπτυχθεί στη Γροιλανδία να εξοπλιστούν με πραγματικές σφαίρες. Σημείωσε εξάλλου ότι υπάρχει ενδεχόμενο να σταλούν αργότερα στο νησί περισσότερες δυνάμεις και επιπλέον μέσα, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Στη συνέχεια πολιτικά και στρατιωτικά αεροσκάφη άρχισαν να μεταφέρουν στρατιώτες και εξοπλισμό στη Γροιλανδία, σύμφωνα με το DR.

Απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους σήμερα ο Δανός υπουργός Άμυνας Τρελς Λουντ Πούλσεν αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές.

Έπειτα από εβδομάδες επιθετικών δηλώσεων ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη από το Νταβός ότι κατέληξε “σε ένα πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας”, που παραμένει ασαφές, και φάνηκε να υπαναχωρεί από τη χρήση βίας για την απόκτηση του νησιού και από την επιβολή επιπλέον δασμών εις βάρος ευρωπαϊκών χωρών.

Η ανάπτυξη Δανών στρατιωτών στη Γροιλανδία εντασσόταν επισήμως στο πλαίσιο των στρατιωτικών γυμνασίων Arctic Endurance, υπό τον στρατό της Δανίας σε συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις άλλων χωρών του ΝΑΤΟ, τα οποία η Κοπεγχάγη έχει επισημάνει ότι θα συνεχίσει “για μεγάλο μέρος της χρονιάς”.

Μετά τις αμερικανικές απειλές οκτώ ευρωπαϊκές χώρες έστειλαν μερικές δεκάδες στρατιώτες στη Γροιλανδία. Κάποιοι έχουν στο μεταξύ επιστρέψει στις πατρίδες τους, κυρίως μια ομάδα περίπου 15 Γερμανών και μερικών Σουηδών, ενώ και άλλοι συνεχίζουν να φτάνουν στο νησί.

Διαβάστε επίσης:

Ως «εχθρό» βλέπουν οι Ευρωπαίοι τον Τραμπ – Μόλις το 8% πιστεύει στην «φιλία» του

Άμπου Ντάμπι: Ξεκίνησε η τριμερής ΗΠΑ-Ρωσίας-Ουκρανίας για τον τερματισμό του πολέμου – «Αγκάθι» το εδαφικό ζήτημα

Γαλλία: Καταψηφίστηκαν και οι δύο προτάσεις μομφής κατά της κυβέρνησης Λεκορνί

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
hacker
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Λίστα επιθυμιών» για τους κυβερνοεγκληματίες – Διέρρευσαν 149 εκατ. κωδικοί πρόσβασης

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Πρώτο σε τηλεθέαση το «Σόι σου» την Πέμπτη (22/1)

beckhams 55- new
LIFESTYLE

Το σίριαλ των Μπέκαμ συνεχίζεται: «Πιάσε τους γοφούς της Βικτόρια» είπαν στον Μπρούκλιν στον γάμο του και η νύφη έφυγε κλαίγοντας

russia-airplane
ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο: Ζητούν από πιλότο που έσωσε 167 ανθρώπους με αναγκαστική προσγείωση να πληρώσει για τις ζημιές

siniko-teixos-touristes
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: «Παγοδρόμιο» το Σινικό Τείχος μετά από βαριά χιονόπτωση – Το viral video με χιλιάδες τουρίστες να… πασχίζουν κατά την επίσκεψή τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nero new
ΕΛΛΑΔΑ

Υλίκη: Επιστρέφει το νερό στη λίμνη μετά τις βροχές και τα χιόνια

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές - Πότε πάνε τελικά στα ΑΤΜ οι συνταξιούχοι (video)

ksanthi-karnavali-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Κοντεύει να «ξεπεράσει» το Ρίο η Ξάνθη – Μία περιουσία θέλει η επίσκεψη στο καρναβάλι

FIR_Athens_new
ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Με δωρεά πέντε εταιρειών η προμήθεια νέου Συστήματος Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής της ΥΠΑ

ataman obrantobitw 66- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Η κρούση στον Ομπράντοβιτς και το όχι του Ζοτς – Το πάγωμα Αταμάν από την… απουσία του Σάρπ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.01.2026 18:01
hacker
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Λίστα επιθυμιών» για τους κυβερνοεγκληματίες – Διέρρευσαν 149 εκατ. κωδικοί πρόσβασης

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Πρώτο σε τηλεθέαση το «Σόι σου» την Πέμπτη (22/1)

beckhams 55- new
LIFESTYLE

Το σίριαλ των Μπέκαμ συνεχίζεται: «Πιάσε τους γοφούς της Βικτόρια» είπαν στον Μπρούκλιν στον γάμο του και η νύφη έφυγε κλαίγοντας

1 / 3