Κίνα: «Παγοδρόμιο» το Σινικό Τείχος μετά από βαριά χιονόπτωση – Το viral video με χιλιάδες τουρίστες να… πασχίζουν κατά την επίσκεψή τους

Viral έχει γίνει ένα βίντεο που κυκλοφόρησε μέσω social media, όπου καταγράφονται χιλιάδες τουρίστες που έχουν επισκεφθεί το χιονισμένο Σινικό Τείχος της Κίνας, να πασχίζουν προκειμένου να περπατήσουν κατά μήκος του.

Προ ολίγων ημερών, και συγκεκριμένα στις 17 Ιανουαρίου, η βαριά χιονόπτωση που έπληξε το Πεκίνο μετέτρεψε το παγκόσμιο μνημείο σε… παγοδρόμιο.

The Great Wall after Snow in Beijing.😃😃 pic.twitter.com/5A98aMk5JO — Sharing Travel (@TripInChina) January 21, 2026

Στο σχετικό clip, τουρίστες και επισκέπτες όλων των ηλικιών, φορώντας «βαριά» ρούχα και σκουφιά προκειμένου να προστατευτούν από το ψύχος, καταγράφονται να προσπαθούν να περπατήσουν στο Τείχος, να γλιστράνε και να κρατιούνται από τα κιγκλιδώματα.

Κάποιοι, μάλιστα, μοιάζουν να το διασκεδάζουν, κάνοντας… τσουλήθρα.

