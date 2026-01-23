Κίνα: «Παγοδρόμιο» το Σινικό Τείχος μετά από βαριά χιονόπτωση – Το viral video με χιλιάδες τουρίστες να… πασχίζουν κατά την επίσκεψή τους

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Viral έχει γίνει ένα βίντεο που κυκλοφόρησε μέσω social media, όπου καταγράφονται χιλιάδες τουρίστες που έχουν επισκεφθεί το χιονισμένο Σινικό Τείχος της Κίνας, να πασχίζουν προκειμένου να περπατήσουν κατά μήκος του.
Προ ολίγων ημερών, και συγκεκριμένα στις 17 Ιανουαρίου, η βαριά χιονόπτωση που έπληξε το Πεκίνο μετέτρεψε το παγκόσμιο μνημείο σε… παγοδρόμιο.
Στο σχετικό clip, τουρίστες και επισκέπτες όλων των ηλικιών, φορώντας «βαριά» ρούχα και σκουφιά προκειμένου να προστατευτούν από το ψύχος, καταγράφονται να προσπαθούν να περπατήσουν στο Τείχος, να γλιστράνε και να κρατιούνται από τα κιγκλιδώματα.
Κάποιοι, μάλιστα, μοιάζουν να το διασκεδάζουν, κάνοντας… τσουλήθρα.
Διαβάστε επίσης:
Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: Τι αναφέρει το πόρισμα για την αιτία του εκτροχιασμού
Με το δάχτυλο στη σκανδάλη οι Δανοί στρατιώτες στη Γροιλανδία – Έλαβαν εντολή να είναι έτοιμοι για μάχη
Η επική γελοιoγραφία του Guardian για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.