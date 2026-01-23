Μήνυμα Πούτιν για τη Γροιλανδία: Η Ρωσία ήταν και θα είναι ηγέτιδα δύναμη στην Αρκτική

Η Ρωσία πρωτοστατεί στην ανάπτυξη της Αρκτικής εδώ και δεκαετίες, αλλά ακόμη και οι χώρες εκτός Αρκτικής δείχνουν τώρα αυξημένη προσοχή στην περιοχή, τόνισε ο Βλαντιμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια συνάντησης με φοιτητές στο Ινστιτούτο Φυσικής και Τεχνολογίας της Μόσχας,

«Όπως όλοι γνωρίζουμε, όχι μόνο οι χώρες της Αρκτικής, αλλά και πολλές άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο, δείχνουν αυξημένη προσοχή στις εξελίξεις στην Αρκτική», είπε ο Ρώσος πρόεδρος, στον απόηχο των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ περί ένταξης της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ και του πλαισίου συμφωνίας.

«Η Ρωσία αναμφίβολα πρωτοστατεί στην ανάπτυξη της Αρκτικής εδώ και πολλές δεκαετίες», δήλωσε ο Πούτιν.

«Κατασκευάζουμε παγοθραυστικά, για παράδειγμα, που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στον κόσμο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι καμία άλλη χώρα δεν διαθέτει την ισχύ που έχει η Ρωσία στον συγκεκριμένο τομέα, προσθέτοντας πως σκοπεύει να προχωρήσει ακόμη πιο πέρα.

Απευθυνόμενος στους φοιτητές, ο Πούτιν τόνισε ότι η Αρκτική «δεν είναι καθόλου αστείο θέμα είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά σημαντικό».

Παράλληλα, υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία της περιοχής για τη Ρωσία, ενώ αναφέρθηκε και στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

«Ορισμένοι ειδικοί μιλούν για την υπερθέρμανση του πλανήτη, ενώ άλλοι λένε ότι έχουμε ήδη φτάσει στο αποκορύφωμά της και πλέον κινούμαστε προς την αντίστροφη πορεία», είπε.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει τα σχέδια εξερεύνησης και ανάπτυξης της Αρκτικής. «Ό,τι κι αν συμβαίνει, θα εξερευνήσουμε και θα αναπτύξουμε αυτή την περιοχή, γιατί το μισό έδαφος της Ρωσίας βρίσκεται στο βόρειο τμήμα, στην Αρκτική», είπε.

