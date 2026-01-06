search
06.01.2026 00:19

Βενεζουέλα: Σχεδόν 200 στρατιωτικοί συμμετείχαν στην έφοδο στο Καράκας για τη σύλληψη του Μαδούρο

06.01.2026 00:19
maduro

Σχεδόν 200 Αμερικανοί στρατιωτικοί συμμετείχαν στην έφοδο στο Καράκας τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ.

Στην αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση, η οποία πυροδότησε έντονες αντιδράσεις διεθνώς, συμμετείχαν επίσης περισσότερα από 150 αεροσκάφη.

«Σχεδόν 200 σπουδαίοι Αμερικανοί πήγαν στο κέντρο του Καράκας (…) και συνέλαβαν έναν καταζητούμενο από την αμερικανική δικαιοσύνη», δήλωσε ο Χέγκσεθ στη διάρκεια ομιλίας του στη Βιρτζίνια, αναφερόμενος στην επιχείρηση για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, επισημαίνοντας πως δεν υπήρξαν θύματα μεταξύ των αμερικανικών δυνάμεων.

Κατά τη διάρκεια της αμερικανικής επίθεσης στη Βενεζουέλα, σκοτώθηκαν 32 μέλη των κουβανικών υπηρεσιών ασφαλείας, όπως έχει ανακοινώσει η Αβάνα, σύμμαχος του Καράκας.

