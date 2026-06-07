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07.06.2026 09:37

Επανέρχονται τα σενάρια για εκλογές τον Οκτώβριο

07.06.2026 09:37
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Και μέσα σε όλα τα των πολιτικών εξελίξεων, επανέρχονται δυναμικά τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών τον Οκτώβριο.

Η «Καθημερινή» έχει το θέμα στον κεντρικό πρωτοσέλιδο τίτλο, γράφοντας για «Το παράθυρο του Οκτωβρίου».

Μάλιστα το ρεπορτάζ της λέει ότι τα σενάρια είναι στο τραπέζι του Μαξίμου, για μετά τη ΔΕΘ, το βήμα της οποίας θα μπορούσε να αποτελέσει εκλογικό εφαλτήριο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μάλιστα στο εκτενές δημοσίευμα που ακολουθεί αναφέρονται πέντε λόγοι, τους οποίους επικαλούνται όσοι υποστηρίζουν την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες το φθινόπωρο.

Και κάπως έτσι, μην έχετε αμφιβολίες, θα πάμε όλο το καλοκαίρι – γενικώς με την εκλογολογία θα πάμε μέχρι τις εκλογές, δεν σταματά η συζήτηση…

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