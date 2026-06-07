ΣΥΡΙΖΑ: Κόμμα «ξενιστής» για την ΕΛΑΣ του Τσίπρα    

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Θα ήταν κανονικό θέατρο του παραλόγου – τύφλα να ’χουν ο Ιονέσκο και ο Μπέκετ – αν δεν ήταν δράμα, αυτό που ζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι βέβαια μιλούν για φαρσοκωμωδία – στο ανώτατο στάδιο της αυτογελοιοποίησης- και πιθανόν να είναι αυτοί που έχουν δίκιο.
Σε κάθε περίπτωση, ο ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύει ότι μπορεί να βρει πάντα την πιο προχωρημένη ιδέα για να εκπλήξει τους πάντες – και πάντα αρνητικά.
Βλέπετε, στην πραγματικότητα ένα κόμμα που εκφράζει την υποστήριξή του σε ένα άλλο κόμμα – χωρίς μάλιστα το δεύτερο να του έχει ζητήσει κάτι τέτοιο – ακυρώνει και το νόημα της ύπαρξής του. Και επειδή αυτό η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ το κάνει για να (μπορούν να) πάνε τα περισσότερα στελέχη του στην ΕΛΑΣ του Τσίπρα – ή έτσι ελπίζουν -, μιλάμε ουσιαστικά για «κόμμα ξενιστή».
Δεν ξέρω πώς θα αξιολογηθεί οποιαδήποτε άλλη συνεισφορά του ΣΥΡΙΖΑ στην πολιτική ιστορία του τόπου, αλλά τουλάχιστον στις πολιτικές επιστήμες θα είναι χρήσιμος – ως παράδειγμα προς αποφυγή φυσικά.
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