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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

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07.06.2026 09:49

ΠΑΣΟΚ – Κασσελάκης, ένα φλερτ που δεν μοιάζει πλατωνικό

07.06.2026 09:49
kasselakis dimokrates

Κι όμως. Η αρχική έκπληξη από τις φήμες για μεταπήδηση του Στέφανου Κασσελάκη στο ΠΑΣΟΚ μπορεί να συνοδεύτηκε από διαψεύσεις – κυρίως από τον πρόεδρο των Δημοκρατών -, αλλά οι φήμες στην πόλη των Αθηνών επιμένουν. Υπάρχουν βολιδοσκοπήσεις, λένε πέριξ του Κολωνακίου και στα στέκια ανάμεσα στην Πατριάρχου Ιωακείμ και χαμηλά στη Σκουφά.

Το ΠΑΣΟΚ έχει ανάγκη από θεαματικές κινήσεις και ο Κασσελάκης από όχημα για να συνεχίσει την πολιτική του καριέρα – αλλιώς στις εκλογές μπορεί να ζήσει το κύκνειο άσμα του σε αυτή τη σύντομη και τόσο ταραχώδη (και ενδιαφέρουσα, δεν λέω) διαδρομή του στην εγχώρια πολιτική σκηνή.

Οι πηγές λένε ότι στο παρασκήνιο γίνονται πράγματα, αλλά θα διαψεύδονται δημοσίως, μέχρι να επιβεβαιωθούν ή να ναυαγήσουν.

Έχει γούστο η όλη φάση.

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