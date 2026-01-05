search
05.01.2026 23:48

Βραζιλία: Ο πρόεδρος Λούλα επικοινώνησε τηλεφωνικά με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, επικοινώνησε σήμερα τηλεφωνικά με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, την Ντέλσι Ροντρίγκες, στον απόηχο της επίθεσης που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ στο Καράκας, κατά την οποία Αμερικανοί κομάντος αιχμαλώτισαν τον Βενεζουελάνο πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του, και τους μετέφεραν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στην ενημέρωση από τη βραζιλιάνικη προεδρία, δεν παρέχονται λεπτομέρειες σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία Λούλα-Ροντρίγκες.

Κυβερνητική πηγή από την Μπραζίλια ανέφερε πως ο Λούλα τηλεφώνησε στη Ροντρίγκες για να επαληθεύσει αναφορές που είχε δει σε Μέσα Ενημέρωσης σχετικά με την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα για την απομάκρυνση του Μαδούρο από την εξουσία.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας έχει καταδικάσει απερίφραστα τις ενέργειες των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας πως «υπερβαίνουν το όριο του αποδεκτού».

Η 56χρονη Ντέλσι Ροντρίγκες, αντιπρόεδρος του Μαδούρο, ορκίστηκε σήμερα προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας.

