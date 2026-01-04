Οργή και ανησυχία στη Λατινική Αμερική: Οι απειλές Τραμπ σε Κούβα, Κολομβία, καταδίκη από Λούλα

Η ωμή επέμβαση των Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Βενεζουέλα και η απαγωγή του προέδρου της Νικολάς Μαδούρο, έχει προκαλέσει ντόμινο ανησυχίας, αλλά και οργής στη Λατινική Αμερική.

Το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έμεινε μόνο στο θέμα της Βενεζουέλας, αλλά προειδοποίησε τον Κολομβιανό πρόεδρο Γκουστάβο Πέτρο ότι «καλά θα κάνει να προσέχει», ενώ είπε πως και η Κούβα θα μπορούσε να βρεθεί στο επίκεντρο νέων συζητήσεων στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής των ΗΠΑ στην περιοχή, έχει σημάνει συναγερμό στις κυβερνήσεις, που δεν ελέγχονται από την Ουάσιγκτον ή δεν είναι ακριβώς «φιλικές» με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε την Κολομβία για παραγωγή κοκαΐνης, υποστηρίζοντας ότι η ουσία αυτή αποστέλλεται στις ΗΠΑ, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, προειδοποίησε την κουβανική κυβέρνηση να ανησυχεί μετά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα. Ο Ρούμπιο χαρακτήρισε τη διακυβέρνηση της Κούβας ως «καταστροφή» και επεσήμανε ότι «διοικείται από ανίκανους και ξεμωραμένους άνδρες».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Κολομβίας, αντιδρώντας στην αμερικανική επέμβαση και τη σύλληψη Μαδούρο, χαρακτήρισε τα πλήγματα «επίθεση κατά της κυριαρχίας» της Λατινικής Αμερικής. Προειδοποίησε για τον κίνδυνο ανθρωπιστικής κρίσης και ανακοίνωσε την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στα σύνορα με τη Βενεζουέλα.

Η Κούβα, σε ανακοίνωσή της, καταδίκασε την αμερικανική επιχείρηση χαρακτηρίζοντάς την «εγκληματική» και κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «κρατική τρομοκρατία» κατά του λαού της Βενεζουέλας και ζήτησε να υπάρξει αντίδρασης από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Αλλά και ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα καταδίκασε τη «σοβαρή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της Βενεζουέλας» μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Καράκας και τη σύλληψη του προέδρου της χώρας Νικολάς Μαδούρο.

Όπως έγγραφέ στο X ο κεντροαριστερός Λούλα, «oι βομβαρδισμοί στο έδαφος της Βενεζουέλας και η αιχμαλώτιση του προέδρου της υπερβαίνουν το όριο του αποδεκτού» και «απειλούν τη διατήρηση της περιοχής ως ζώνης ειρήνης». Παρότρυνε τη διεθνή κοινότητα, μέσω των Ηνωμένων Εθνών, να «αντιδράσει σθεναρά» στις επιθέσεις αυτές.

