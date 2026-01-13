Το μυστικό «ηχητικό όπλο» των ΗΠΑ που πιθανώς χρησιμοποιήθηκε στην απαγωγή Μαδούρο – Τι προκαλεί

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει ένα μυστικό «ηχητικό όπλο», το οποίο προκαλεί το «Σύνδρομο της Αβάνας» και πιθανότατα χρησιμοποιήθηκε και στην επιχείρηση στη Βενεζουέλα για την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, σύμφωνα με ρεπορτάζ αμερικανικών ΜΜΕ που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Όπως ανέφερε το CNN, το Πεντάγωνο δοκιμάζει μια συσκευή ρωσικής τεχνολογίας, η οποία αγοράστηκε κατά τη διάρκεια μυστικής επιχείρησης του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, πριν από περισσότερο από ένα χρόνο, υπό τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, έναντι οκταψήφιου ποσού.

Fascinating story from the nat sec team at CNN. Through an undercover operation, the Pentagon paid eight figures for a device some investigators suspect is linked to Havana Syndrome. https://t.co/CJuukWTv4d — Shane Harris (@shaneharris) January 13, 2026

Η συσκευή αυτή φέρεται να εκπέμπει παλμικά ραδιοκύματα, προκαλώντας σε ένα σύνολο σοβαρών συμπτωμάτων, όπως ξαφνικούς πονοκεφάλους, ζάλη, ναυτία, αποπροσανατολισμό, καθώς και προβλήματα με την ακοή, την όραση και τη μνήμη.

Η συσκευή αυτή περιέχει ρωσικά εξαρτήματα, αλλά «δεν είναι εξ ολοκλήρου ρωσικής κατασκευής» σύμφωνα με τις πηγές του CNN.

Τα συμπτώματα ονομάστηκαν το «Σύνδρομο της Αβάνας» γιατί αναφέρθηκαν για πρώτη φορά στα τέλη του 2016, από Αμερικανούς αξιωματούχους και μέλη των οικογενειών τους, μετά από παραμονή στην αμερικανική πρεσβεία στην Αβάνα.

The US has developed a weapon that causes “Havana syndrome”



The device reportedly emits pulsed radio waves. Its development and testing cost an eight-figure sum.



“Havana syndrome” refers to a set of severe symptoms reported by US diplomats and military personnel since 2016.… pic.twitter.com/6Y2GJLy6MC — NEXTA (@nexta_tv) January 13, 2026

Χρησιμοποιήθηκε στην περίπτωση του Μαδούρο;

«Δεν είχαμε κανέναν τρόπο να ανταγωνιστούμε την τεχνολογία τους, τα όπλα τους. Ορκίζομαι, δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο», δήλωσε ένας φύλακας ασφαλείας της Βενεζουέλας μετά την σύλληψη του Μαδούρο, σε ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προωθήθηκε από τον Λευκό Οίκο.

Όπως περιέγραψε, οι αμερικανικές ειδικές δυνάμεις συνέλαβαν τον τότε πρόεδρο χρησιμοποιώντας νέα τεχνολογία που «ακινητοποίησε ολόκληρη την ομάδα προστασίας και επέτρεψε σε δύο ντουζίνες Αμερικανούς στρατιώτες να νικήσουν εύκολα εκατοντάδες υπερασπιστές του».

Why Havana Syndrome is back in focus after a 'secret device' test by the US https://t.co/jIGVpcna70 — Saber (@SaBeRRaNgEr) January 13, 2026

«Κάποια στιγμή, εκτόξευσαν κάτι, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω… ήταν σαν ένα πολύ έντονο ηχητικό κύμα. Ξαφνικά ένιωσα σαν να εκρήγνυται το κεφάλι μου Όλοι αρχίσαμε να αιμορραγούμε από τη μύτη. Κάποιοι έκαναν εμετό με αίμα. Πέσαμε στο έδαφος, ανίκανοι να κουνηθούμε» ανέφερε χαρακτηριστικά ο φρουρός, σύμφωνα με το Forbes.

Ένας πρώην αξιωματικός των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών επιβεβαίωσε ότι τα «όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας» – με βάση τα μικροκύματα ή τα λέιζερ – υπάρχουν στο οπλοστάσιο των ΗΠΑ εδώ και πολύ καιρό.

Αλλά αν αυτή η εκδοχή είναι αληθινή, τότε θα είναι η πρώτη γνωστή περίπτωση πραγματικής χρήσης τους σε μάχη.

Διαβάστε επίσης:

Ουγγαρία: Προκηρύχθηκαν εκλογές για τις 12 Απριλίου – Σε δεινή θέση ο Όρμπαν σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις

Τουρκία: Θρίλερ με το μοιραίο Falcon – Για κράτηση Κύπριας αεροσυνοδού κάνουν λόγο τουρκικά ΜΜΕ

Ο ΟΗΕ ζητά «άμεση και ανεξάρτητη» έρευνα για την εν ψυχρώ εκτέλεση της Ρενέ Γκουντ από άνδρα της ICE