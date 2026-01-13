Ουγγαρία: Προκηρύχθηκαν εκλογές για τις 12 Απριλίου – Σε δεινή θέση ο Όρμπαν σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις

Για τις 12 Απριλίου προκηρύχθηκαν οι βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία. Την ίδια στιγμή που δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μπορεί να ηττηθεί ο εθνικιστής πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2010.

Ο Ορμπάν υπολείπεται εδώ και μήνες στις ανεξάρτητες δημοσκοπήσεις, με φόντο την οικονομική στασιμότητα, αυξανόμενη δυσαρέσκεια για τις δημόσιες υπηρεσίες και σκάνδαλα που συνδέονται με την προστασία της παιδικής ηλικίας.

Ο πολιτικός σχηματισμός Tisza του Πέτερ Μαγιάρ, πρώην στελέχους του Ορμπάν που εξελίχθηκε σε σφοδρό επικριτή του, προηγείται του κόμματος Fidesz του ούγγρου πρωθυπουργού.

Από την περασμένη άνοιξη, οι ανεξάρτητες έρευνες δείχνουν σταθερό διψήφιο προβάδισμα του Tisza, γύρω στο 50%, ενώ το Fidesz κυμαίνεται γύρω στο 35%.

Όρισα την ημερομηνία των βουλευτικών εκλογών του 2026. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Κυριακή 12 Απριλίου 2026, ανακοίνωσε σήμερα μέσω του Facebook ο πρόεδρος της Ουγγαρίας Τάμας Σούλιοκ.

Σύμφωνα με πρόσφατες δημοσκοπήσεις, εκτός των Fidesz και Tisza, το ακροδεξιό κόμμα «Πατρίδα Μας» έχει πιθανότητες να εκλέξει βουλευτές, ενώ όλοι οι άλλοι σχηματισμοί, μεταξύ των οποίων ο κεντροαριστερός Δημοκρατικός Συνασπισμός, βρίσκονται κάτω από το όριο του 5% που είναι απαραίτητο για να εισέλθουν στο κοινοβούλιο.

