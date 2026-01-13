search
ΤΡΙΤΗ 13.01.2026 16:39
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.01.2026 15:10

Ουγγαρία: Προκηρύχθηκαν εκλογές για τις 12 Απριλίου – Σε δεινή θέση ο Όρμπαν σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις

13.01.2026 15:10
ORBAN
AP

Για τις 12 Απριλίου προκηρύχθηκαν οι βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία. Την ίδια στιγμή που δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μπορεί να ηττηθεί ο εθνικιστής πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2010.

Ο Ορμπάν υπολείπεται εδώ και μήνες στις ανεξάρτητες δημοσκοπήσεις, με φόντο την οικονομική στασιμότητα, αυξανόμενη δυσαρέσκεια για τις δημόσιες υπηρεσίες και σκάνδαλα που συνδέονται με την προστασία της παιδικής ηλικίας.

Ο πολιτικός σχηματισμός Tisza του Πέτερ Μαγιάρ, πρώην στελέχους του Ορμπάν που εξελίχθηκε σε σφοδρό επικριτή του, προηγείται του κόμματος Fidesz του ούγγρου πρωθυπουργού.

Από την περασμένη άνοιξη, οι ανεξάρτητες έρευνες δείχνουν σταθερό διψήφιο προβάδισμα του Tisza, γύρω στο 50%, ενώ το Fidesz κυμαίνεται γύρω στο 35%.

Όρισα την ημερομηνία των βουλευτικών εκλογών του 2026. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Κυριακή 12 Απριλίου 2026, ανακοίνωσε σήμερα μέσω του Facebook ο πρόεδρος της Ουγγαρίας Τάμας Σούλιοκ.

Σύμφωνα με πρόσφατες δημοσκοπήσεις, εκτός των Fidesz και Tisza, το ακροδεξιό κόμμα «Πατρίδα Μας» έχει πιθανότητες να εκλέξει βουλευτές, ενώ όλοι οι άλλοι σχηματισμοί, μεταξύ των οποίων ο κεντροαριστερός Δημοκρατικός Συνασπισμός, βρίσκονται κάτω από το όριο του 5% που είναι απαραίτητο για να εισέλθουν στο κοινοβούλιο.

Διαβάστε επίσης:

Ο ΟΗΕ ζητά «άμεση και ανεξάρτητη» έρευνα για την εν ψυχρώ εκτέλεση της Ρενέ Γκουντ από άνδρα της ICE

Όλα τα… πράγματα του Τραμπ – Πώς κατάφερε να δώσει το όνομά του από ομοσπονδιακά κτίρια και κάρτες, μέχρι… θωρηκτά

Ο Τραμπ αποφασίζει για το Ιράν: Οι επιθέσεις που εξετάζουν οι ΗΠΑ και ο Βανς που ζητά διπλωματία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
adam sandler 44- new
LIFESTYLE

Η… απειλή του Άνταμ Σάντλερ: «Θα κάνω τουλάχιστον 50 ακόμη ταινίες πριν πεθάνω»

Julio Inglesias
LIFESTYLE

Ο Χούλιο Ιγκλέσιας κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση από δύο πρώην υπαλλήλους του

giatros-new
ΥΓΕΙΑ

ΕΙΝΑΠ: «Ασθενείς δυο ταχυτήτων θα δημιουργήσουν οι ασφαλιστικές εταιρίες στο ΕΣΥ»

xioni maroko 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Στα «λευκά» και το Μαρόκο: Η πόλη Ούτζα είχε να δει στρωμένο χιόνι 25 χρόνια – Εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο

agrotes-6345
ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνουν οι αγρότες στα μπλόκα, στο Μαξίμου οι «πρόθυμοι» – Το βλέμμα στην πανελλαδική σύσκεψη της Τετάρτης, μιλούν για «παρωδία διαλόγου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paparizoy-new
LIFESTYLE

Η Παπαρίζου αποκάλυψε τον λόγο που μπήκε νοσοκομείο: «Ήθελε λίγο παρακολούθηση, αλλά είναι πολύ καλά τώρα»

toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

MOYSIDIS_OPEKEPE_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ - Μωϋσίδης: Οι τεχνικές εταιρίες λειτουργούσαν «ως μέγγενη εις βάρος των αγροτών»

metro_stasi-ergasias_2811_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί για ενάμιση μήνα 3 σταθμοί στην Αθήνα - Ο λόγος

maria-karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε λόγος για εθνικοποίηση του σιδηρόδρομου - Η παράλειψη από την Καρυστιανού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 13.01.2026 16:38
adam sandler 44- new
LIFESTYLE

Η… απειλή του Άνταμ Σάντλερ: «Θα κάνω τουλάχιστον 50 ακόμη ταινίες πριν πεθάνω»

Julio Inglesias
LIFESTYLE

Ο Χούλιο Ιγκλέσιας κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση από δύο πρώην υπαλλήλους του

giatros-new
ΥΓΕΙΑ

ΕΙΝΑΠ: «Ασθενείς δυο ταχυτήτων θα δημιουργήσουν οι ασφαλιστικές εταιρίες στο ΕΣΥ»

1 / 3