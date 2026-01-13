Ο ΟΗΕ ζητά «άμεση και ανεξάρτητη» έρευνα για την εν ψυχρώ εκτέλεση της Ρενέ Γκουντ από άνδρα της ICE

Ο ΟΗΕ απαίτησε σήμερα τη διεξαγωγή «άμεσης και ανεξάρτητης» έρευνας μετά την εν ψυχρώ δολοφονία της Ρενέ Γκουντ στη Μινεάπολη από άνδρα της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) την προηγούμενη εβδομάδα, ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει κύμα διαδηλώσεων στη χώρα.

«Σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η σκόπιμη χρήση θανατηφόρας βίας επιτρέπεται μόνο ως έσχατο μέσο κατά ενός προσώπου που αποτελεί άμεση απειλή για τη ζωή», δήλωσε ο Τζέρεμι Λόρενς εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στη Γενεύη.

«Λαμβάνουμε υπόψη μας την έρευνα του FBI και επιμένουμε στην ανάγκη για μια γρήγορη, ανεξάρτητη και διαφανή έρευνα σχετικά με τον θάνατο» της Ρενέ Νικόλ Γκουντ, 37 ετών, η οποία σκοτώθηκε από έναν πράκτορα της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE), πρόσθεσε ο ίδιος.

Η δολοφονία της Γκουντ προκάλεσε κύμα διαδηλώσεων στις ΗΠΑ στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, τόσο στη Μινεάπολη όσο και αλλού, όπως στη Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες ή τη Βοστώνη.

Παρά τις διαδηλώσεις αυτές, η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Κυριακή την αποστολή «εκατοντάδων» επιπλέον ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεάπολη.

«Καλούμε όλες τις αρχές να λάβουν μέτρα για να αμβλύνουν την ένταση και να αποφύγουν οποιαδήποτε υποκίνηση στη βία», σημείωσε ο Λόρενς.

Στο μεταξύ οι αρχές της Μινεάπολης και της πολιτείας Μινεσότα ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα ότι προσφεύγουν στη δικαιοσύνη κατά της κυβέρνησης Τραμπ για τις επιχειρήσεις που διεξάγει κατά των παράτυπων μεταναστών εδώ και πολλές εβδομάδες.

Στη διάρκεια μίας από αυτές τις επιχειρήσεις μέλος της ICE πυροβόλησε και σκότωσε τη Ρενέ Γκουντ μέσα στο αυτοκίνητό της.

Μετά τον φόνο της Γκουντ ο Τραμπ υπερασπίστηκε τον αστυνομικό, λέγοντας ότι έδρασε ευρισκόμενος σε νόμιμη άμυνα, μια εκδοχή την οποία απορρίπτουν οι τοπικές Δημοκρατικές αρχές βασιζόμενες σε βίντεο που κατέγραψαν το περιστατικό.

Εξάλλου και η πολιτεία Ιλινόι, επίσης στόχος των επιχειρήσεων του Τραμπ για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, προσέφυγε στη δικαιοσύνη εναντίον της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για «επικίνδυνη χρήση βίας» εκ μέρους του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

