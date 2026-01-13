Γαλλία: Νέα «απόβαση» αγροτών με τρακτέρ στους δρόμους του Παρισιού κατά της Mercosur – «Μακρόν φτάσαμε!» (photos/videos)

Τα τρακτέρ τους στο Παρίσι για δεύτερη φορά σε διάστημα μιας εβδομάδας έφεραν οι Γάλλοι αγρότες για να διαμαρτυρηθούν εναντίον της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Mercosur.

Περίπου 350 τρακτέρ βρέθηκαν στους δρόμους της γαλλική πρωτεύουσας καθώς, όπως υποστηρίζουν, η συμφωνία απειλεί την ντόπια γεωργία δημιουργώντας αθέμιτο ανταγωνισμό με φθηνότερες εισαγωγές από τη Νότια Αμερική.

Αγρότες στη Γαλλία, τη μεγαλύτερη παραγωγό αγροτικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και σε άλλα κράτη μέλη διαμαρτύρονται εδώ και μήνες για τη Mercosur και πολυάριθμα άλλα τοπικά ζητήματα.

🇫🇷🚜| Nearly 350 tractors are converging on the National Assembly to gather there. The farmers are currently on the Paris ring road. https://t.co/SaNY2A1bLl pic.twitter.com/q9TJI0pAHw — Aprajita Nafs Nefes 🦋 Ancient Believer (@aprajitanefes) January 13, 2026

Η διαδήλωση έχει οργανωθεί από το FNSEA, ένα από τα μεγαλύτερα αγροτικά συνδικάτα της Γαλλίας.

«Η συμφωνία Mercosur εγκρίθηκε παρόλο που δεν δόθηκε ο λόγος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα οδηγήσει σε εισαγωγές ξένων αγαθών που μπορούμε θαυμάσια να παράγουμε στη Γαλλία και τα οποία δεν σέβονται προδιαγραφές που είναι επιβεβλημένες στη γαλλική γεωργία», δήλωσε ο Νταμιάν Γκρεφέν, αντιπρόεδρος του FNSEA και αγρότης στην περιφέρεια του Παρισιού.

More than fifty tractors head towards the Arc de Triomphe in Paris as farmers protest against the trade deal between the EU and Mercosur, which will be signed in Paraguay on January 17, according to European Commission head Ursula von der Leyen.#France pic.twitter.com/ztP42CLDx8 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 13, 2026

Ο Γκρεφέν δήλωσε πως οι αγρότες θα διαδηλώσουν σήμερα (13/1) μπροστά στο γαλλικό κοινοβούλιο ενώ σχεδιάζουν επίσης να διαδηλώσουν στις 20 Ιανουαρίου μπροστά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.

Η έγκριση, την Παρασκευή (9/1), της συμφωνίας με τη Mercosur από τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, παρά την απόρριψή της από τη Γαλλία, έχει εντείνει την πίεση στην κυβέρνηση από αγρότες και κόμματα της αντιπολίτευσης, μερικά από τα οποία έχουν καταθέσει προτάσεις μομφής.

Ένα άλλο συνδικάτο των αγροτών, ο Αγροτικός Συντονισμός, είχε ήδη φέρει τα τρακτέρ κάτω από τον Πύργο του Άιφελ και την Αψίδα του Θριάμβου την περασμένη Πέμπτη, σε μια αιφνιδιαστική διαδήλωση.

