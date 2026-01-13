search
ΤΡΙΤΗ 13.01.2026 13:40
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.01.2026 10:55

Γαλλία: Νέα «απόβαση» αγροτών με τρακτέρ στους δρόμους του Παρισιού κατά της Mercosur – «Μακρόν φτάσαμε!» (photos/videos)

13.01.2026 10:55
paris_farmers_new

Τα τρακτέρ τους στο Παρίσι για δεύτερη φορά σε διάστημα μιας εβδομάδας έφεραν οι Γάλλοι αγρότες για να διαμαρτυρηθούν εναντίον της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Mercosur.

Περίπου 350 τρακτέρ βρέθηκαν στους δρόμους της γαλλική πρωτεύουσας καθώς, όπως υποστηρίζουν, η συμφωνία απειλεί την ντόπια γεωργία δημιουργώντας αθέμιτο ανταγωνισμό με φθηνότερες εισαγωγές από τη Νότια Αμερική.

Αγρότες στη Γαλλία, τη μεγαλύτερη παραγωγό αγροτικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και σε άλλα κράτη μέλη διαμαρτύρονται εδώ και μήνες για τη Mercosur και πολυάριθμα άλλα τοπικά ζητήματα.

Η διαδήλωση έχει οργανωθεί από το FNSEA, ένα από τα μεγαλύτερα αγροτικά συνδικάτα της Γαλλίας.

«Η συμφωνία Mercosur εγκρίθηκε παρόλο που δεν δόθηκε ο λόγος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα οδηγήσει σε εισαγωγές ξένων αγαθών που μπορούμε θαυμάσια να παράγουμε στη Γαλλία και τα οποία δεν σέβονται προδιαγραφές που είναι επιβεβλημένες στη γαλλική γεωργία», δήλωσε ο Νταμιάν Γκρεφέν, αντιπρόεδρος του FNSEA και αγρότης στην περιφέρεια του Παρισιού.

Ο Γκρεφέν δήλωσε πως οι αγρότες θα διαδηλώσουν σήμερα (13/1) μπροστά στο γαλλικό κοινοβούλιο ενώ σχεδιάζουν επίσης να διαδηλώσουν στις 20 Ιανουαρίου μπροστά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.

Η έγκριση, την Παρασκευή (9/1), της συμφωνίας με τη Mercosur από τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, παρά την απόρριψή της από τη Γαλλία, έχει εντείνει την πίεση στην κυβέρνηση από αγρότες και κόμματα της αντιπολίτευσης, μερικά από τα οποία έχουν καταθέσει προτάσεις μομφής.

Ένα άλλο συνδικάτο των αγροτών, ο Αγροτικός Συντονισμός, είχε ήδη φέρει τα τρακτέρ κάτω από τον Πύργο του Άιφελ και την Αψίδα του Θριάμβου την περασμένη Πέμπτη, σε μια αιφνιδιαστική διαδήλωση.

Διαβάστε επίσης:

Ιράν: «Ίσως παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες αυτού του καθεστώτος» λέει ο Μερτς 

Μαρίν Λε Πεν: Παίζει το πολιτικό της μέλλον στην έφεση που εκδικάζεται από σήμερα στο Παρίσι

Γιατί συγκρούονται Μόσχα και Οικουμενικό Πατριαρχείο – Το παρασκήνιο πίσω από τις βαριές κατηγορίες κατά Βαρθολομαίου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
plexouda_adv
ADVERTORIAL

Η «Πλεξούδα» το best-seller της Λετισιά Κολομπανί, για πρώτη φορά επί σκηνής, στο Θέατρο Μεταξουργείο

saoulidis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέο «χτύπημα» Σαουλίδη: Δεν θωρώ ότι το να μείνω κομματικά άστεγος θα με απομακρύνει από τη στέγη του προοδευτικού χώρου

CHRISTODOULIDIS
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος – Γ.Γ. Του ΑΚΕΛ: Ο Χριστοδουλίδης γνώριζε τις συνομιλίες, προσπαθούν να αποκρύψουν το σκάνδαλο

children new
ΥΓΕΙΑ

Η σιωπηλή κρίση της υπογεννητικότητας: Γιατί οι άνθρωποι κάνουν λιγότερα παιδιά;

skylos
ΚΟΣΜΟΣ

Πώς 4 σκύλοι προκάλεσαν… πολιτική κρίση στο Μαλάουι – Ένα… διαφορετικό «θρίλερ»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

paparizoy-new
LIFESTYLE

Η Παπαρίζου αποκάλυψε τον λόγο που μπήκε νοσοκομείο: «Ήθελε λίγο παρακολούθηση, αλλά είναι πολύ καλά τώρα»

MOYSIDIS_OPEKEPE_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ - Μωϋσίδης: Οι τεχνικές εταιρίες λειτουργούσαν «ως μέγγενη εις βάρος των αγροτών»

metro_stasi-ergasias_2811_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί για ενάμιση μήνα 3 σταθμοί στην Αθήνα - Ο λόγος

maria-karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε λόγος για εθνικοποίηση του σιδηρόδρομου - Η παράλειψη από την Καρυστιανού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 13.01.2026 13:40
plexouda_adv
ADVERTORIAL

Η «Πλεξούδα» το best-seller της Λετισιά Κολομπανί, για πρώτη φορά επί σκηνής, στο Θέατρο Μεταξουργείο

saoulidis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέο «χτύπημα» Σαουλίδη: Δεν θωρώ ότι το να μείνω κομματικά άστεγος θα με απομακρύνει από τη στέγη του προοδευτικού χώρου

CHRISTODOULIDIS
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος – Γ.Γ. Του ΑΚΕΛ: Ο Χριστοδουλίδης γνώριζε τις συνομιλίες, προσπαθούν να αποκρύψουν το σκάνδαλο

1 / 3