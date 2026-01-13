Στον «πάγο» η κεντρική Ευρώπη, έκλεισαν τα αεροδρόμια σε Πράγα, Βιέννη και Μπρατισλάβα

Συνθήκες παγετού ανάγκασαν το προσωπικό να κλείσει σήμερα τουλάχιστον μέχρι τις 11 π.μ. το Διεθνές Αεροδρόμιο της Βιέννης και να περιορίσει τις πτήσεις στο Αεροδρόμιο Βάτσλαβ Χάβελ της Πράγας, όπως ανακοινώθηκε από τα δύο αεροδρόμια.

❌🛫 Der Viennaairport ist wegen des Glatteises aktuell gesperrt. Ein dicker Eispanzer ❄️ hat sich auf dem Vorfeld und den Rollwegen gebildet, sodass kein sicherer Flugbetrieb stattfinden kann.

👉 https://t.co/UnUeYmlek1 #Glatteis #Eisregen #Wien #Flughafen pic.twitter.com/AxdibwyA7v January 13, 2026

Ένα παχύ στρώμα πάγου σχηματίστηκε στους διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης στη Βιέννη και συνέχισε να σχηματίζεται μετά τις προσπάθειες για τον καθαρισμό του, δήλωσε εκπρόσωπος. Οι πτήσεις εκτράπηκαν προς άλλα αεροδρόμια, πρόσθεσε.

VIENNA AIRPORT CLOSED UNTIL 11:00 AM LOCAL (1000 GMT) DUE TO ICY CONDITIONS, LOCAL MEDIA REPORT — CGTN Europe (@CGTNEurope) January 13, 2026

Παγωμένη βροχή ανάγκασε το αεροδρόμιο της Πράγας σε «πολύ περιορισμένη λειτουργία», σύμφωνα με μήνυμα στο λογαριασμό του στο X.

Καθυστερήσεις αναμένονται σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και οι αφίξεις περιορίζονται, καθώς το προσωπικό εργάζεται για τον καθαρισμό του κύριου διαδρόμου προσαπογείωσης από τον πάγο, πρόσθεσε.

Το αεροδρόμιο της Μπρατισλάβας έκλεισε επίσης σήμερα λόγω των καιρικών συνθηκών μέχρι τις 11:15 (τοπική ώρα, 12:15 ώρα Ελλάδας).

Διαβάστε επίσης:

Ιράν: «Ίσως παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες αυτού του καθεστώτος» λέει ο Μερτς

Μαρίν Λε Πεν: Παίζει το πολιτικό της μέλλον στην έφεση που εκδικάζεται από σήμερα στο Παρίσι

Γιατί συγκρούονται Μόσχα και Οικουμενικό Πατριαρχείο – Το παρασκήνιο πίσω από τις βαριές κατηγορίες κατά Βαρθολομαίου