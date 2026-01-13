Στον «πάγο» η κεντρική Ευρώπη, έκλεισαν τα αεροδρόμια σε Πράγα, Βιέννη και Μπρατισλάβα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Συνθήκες παγετού ανάγκασαν το προσωπικό να κλείσει σήμερα τουλάχιστον μέχρι τις 11 π.μ. το Διεθνές Αεροδρόμιο της Βιέννης και να περιορίσει τις πτήσεις στο Αεροδρόμιο Βάτσλαβ Χάβελ της Πράγας, όπως ανακοινώθηκε από τα δύο αεροδρόμια.
Ένα παχύ στρώμα πάγου σχηματίστηκε στους διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης στη Βιέννη και συνέχισε να σχηματίζεται μετά τις προσπάθειες για τον καθαρισμό του, δήλωσε εκπρόσωπος. Οι πτήσεις εκτράπηκαν προς άλλα αεροδρόμια, πρόσθεσε.
Παγωμένη βροχή ανάγκασε το αεροδρόμιο της Πράγας σε «πολύ περιορισμένη λειτουργία», σύμφωνα με μήνυμα στο λογαριασμό του στο X.
Καθυστερήσεις αναμένονται σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και οι αφίξεις περιορίζονται, καθώς το προσωπικό εργάζεται για τον καθαρισμό του κύριου διαδρόμου προσαπογείωσης από τον πάγο, πρόσθεσε.
Το αεροδρόμιο της Μπρατισλάβας έκλεισε επίσης σήμερα λόγω των καιρικών συνθηκών μέχρι τις 11:15 (τοπική ώρα, 12:15 ώρα Ελλάδας).
