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10.06.2026 08:53

Κατερίνα Παπουτσάκη: «Δεν θα ξαναπαντρευόμουν – Δεν θέλω να κάνω άλλα παιδιά» (Video)

10.06.2026 08:53
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Για την επαγγελματική αλλά και την προσωπική της ζωή μίλησε η Κατερίνα Παπουτσάκη, με την ηθοποιό να αποκλεί το ενδεχόμενο ενός ακόμα γάμου στο στο μέλλον, καθώς -όπως τόνισε- δεν επιθυμεί να κάνει άλλα παιδιά.

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή «The 2Night Show», δήλωσε περήφανη μαμά, ενώ αναφερόμενη στην καθημερινότητα με τα παιδιά της, τόνισε ότι απολαμβάνει κάθε στιγμή μαζί τους με τους τρεις τους να αποτελούν μια «πολύ καλή ομάδα».

«Δεν θα ξαναπαντρευόμουν. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, δεν θέλω να κάνω άλλα παιδιά. Τα παιδιά μου είναι αυτά και είμαι πάρα πολύ περήφανη μαμά. Απολαμβάνω την παρέα τους, περνάμε τέλεια οι τρεις μας. Κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Τους αρέσουν οι βόλτες, όπως και στη μαμά τους, πάνε παντού, έχουν καλομάθει. Έχουμε πολύ έντονη κοινωνική ζωή, είμαστε πολύ καλή ομάδα» είπε, επισημαίνοντας ότι απολαμβάνει την καθημερινότητα με τα παιδιά της.

Η ηθοποιός έχει αποκτήσει δύο γιους με τον πρώην σύζυγό της, Παναγιώτη Πιλαφά. Οι δύο τους υπήρξαν παντρεμένοι για δέκα χρόνια και τον Νοέμβριο του 2022 έγινε γνωστό ότι αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 10.06.2026 10:41
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