Απίστευτο: Ζητούν από πιλότο που έσωσε 167 ανθρώπους με αναγκαστική προσγείωση να πληρώσει για τις ζημιές

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει μια απίστευτη ιστορία από τη Ρωσία, όπου πιλότος που το 2023 έσωσε 167 ανθρώπους κάνοντας αναγκαστική προσγείωση, καλείται τώρα να πληρώσει για τις ζημιές που προκλήθηκαν στο αεροσκάφος.
Το περιστατικό έλαβε χώρα τον Σεπτέμβριο του 2023, με τον κυβερνήτη Σεργκέι Μπέλοφ, να πραγματοποιεί αναγκαστική, έκτακτη προσγείωση του Airbus της Ural Airlines σε ένα αγρόκτημα, μετά από βλάβη που παρουσιάστηκε στο υδραυλικό σύστημα του αεροπλάνου.
Ο Μπέλοφ κατάφερε να προσγειώσει το αεροσκάφος με ασφάλεια, με τους 167 επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος να φτάνουν στο έδαφος σώοι.
Αν και οι δύο πιλότοι του αεροπλάνου αντιμετωπίστηκαν αρχικά ως ήρωες, αργότερα απολύθηκαν, ενώ ο Μπέλοφ έγινε κύριος κατηγορούμενος και αποδέκτης αγωγής εναντίον του, ύψους 1,3 εκατ. δολαρίων, για τις φθορές που προκλήθηκαν στο αεροσκάφος κατά το περιστατικό.
Την ίδια ώρα, η υπεράσπιση του πιλότου υποστηρίζει ότι η εκτίμηση των ζημιών έγινε με σοβαρές παραβάσεις και ότι οι υπολογισμοί δεν υποστηρίζονται από τα κατάλληλα έγγραφα.
Διαβάστε επίσης:
Κίνα: «Παγοδρόμιο» το Σινικό Τείχος μετά από βαριά χιονόπτωση – Το viral video με χιλιάδες τουρίστες να… πασχίζουν κατά την επίσκεψή τους
Politico: Αυτό είναι το σχέδιο ΗΠΑ – ΕΕ για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας – Στα 800 δισ. ο λογαριασμός, πού θα τα βρουν
Μήνυμα Πούτιν για τη Γροιλανδία: Η Ρωσία ήταν και θα είναι ηγέτιδα δύναμη στην Αρκτική
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.