Απίστευτο: Ζητούν από πιλότο που έσωσε 167 ανθρώπους με αναγκαστική προσγείωση να πληρώσει για τις ζημιές

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει μια απίστευτη ιστορία από τη Ρωσία, όπου πιλότος που το 2023 έσωσε 167 ανθρώπους κάνοντας αναγκαστική προσγείωση, καλείται τώρα να πληρώσει για τις ζημιές που προκλήθηκαν στο αεροσκάφος.

Το περιστατικό έλαβε χώρα τον Σεπτέμβριο του 2023, με τον κυβερνήτη Σεργκέι Μπέλοφ, να πραγματοποιεί αναγκαστική, έκτακτη προσγείωση του Airbus της Ural Airlines σε ένα αγρόκτημα, μετά από βλάβη που παρουσιάστηκε στο υδραυλικό σύστημα του αεροπλάνου.

Ο Μπέλοφ κατάφερε να προσγειώσει το αεροσκάφος με ασφάλεια, με τους 167 επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος να φτάνουν στο έδαφος σώοι.

Του ζητούν 1,3 εκατ. δολάρια

Αν και οι δύο πιλότοι του αεροπλάνου αντιμετωπίστηκαν αρχικά ως ήρωες, αργότερα απολύθηκαν, ενώ ο Μπέλοφ έγινε κύριος κατηγορούμενος και αποδέκτης αγωγής εναντίον του, ύψους 1,3 εκατ. δολαρίων, για τις φθορές που προκλήθηκαν στο αεροσκάφος κατά το περιστατικό.

Την ίδια ώρα, η υπεράσπιση του πιλότου υποστηρίζει ότι η εκτίμηση των ζημιών έγινε με σοβαρές παραβάσεις και ότι οι υπολογισμοί δεν υποστηρίζονται από τα κατάλληλα έγγραφα.

