Μινεάπολη: «Κωλοτούμπα» και από τον Στίβεν Μίλερ – Βλέπει παραβίαση πρωτοκόλλου από την ICE στη δολοφονία Πρέτι

Η κυβέρνηση Τραμπ οπισθοχωρεί σταδιακά – αλλά θεαματικά – από τις ακραίες θέσεις που είχε εκφράσει λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του 37χρονου νοσηλευτή Άλεξ Πρέτι από τους κουμπουροφόρους της ICE στη Μινεάπολη.

Ενώ αρχικά οι πάντες υποστήριζαν ότι οι πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης λίγο-πολύ βρίσκονταν σε κατάσταση άμυνας, ότι ο Πρέτι τους απείλησε με όπλο και ότι οι ισχυρισμοί περί εν ψυχρώ δολοφονίας είναι ψευδείς ειδήσεις, ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε πίσω και, μάλιστα, απέσυρε κακήν κακώς τον επικεφαλής της ICE, Γκρεγκ Μποβίνο, από τη Μινεάπολη.

Στον «χορό της κωλοτούμπας» πλέον προστέθηκε και ο Στίβεν Μίλερ, αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου και, σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, η éminence grise της κυβέρνησης Τραμπ και εμπνευστής της εξαιρετικά σκληρής αντιμεταναστευτικής πολιτικής των ΗΠΑ (και όχι μόνο). Μετά την εν ψυχρώ δολοφονία του Πρέτι, ο Μίλερ είχε σπεύσει να υπερασπιστεί τους τραμπούκους της ICE και να χαρακτηρίσει τον 37χρονο «δυνάμει δολοφόνο».

Τώρα, λοιπόν, μπροστά στα συντριπτικά στοιχεία, ο Μίλερ το ρίχνει στα… μισόλογα, μιλώντας για παραβίαση του πρωτοκόλλου από τους πράκτορες. «Οι ενισχύσεις στάλθηκαν στη Μινεσότα για αποστολή προστασίας, έπρεπε να αναπτύσσονται για ταχείες επιχειρήσεις ώστε να υψώνουν φράγμα ανάμεσα στις ομάδες που έκαναν συλλήψεις και στους ταραχοποιούς. Εξετάζουμε γιατί ομάδα της αστυνομίας συνόρων (CBP) μπορεί να μην τήρησε το πρωτόκολλο», ανέφερε ο Μίλερ σε γραπτή δήλωσή του στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Πάντως, ο Τραμπ μπορεί να «καρατόμησε» τον Μποβίνο και να έστειλε στη Μινεσότα τον επικεφαλής της υπηρεσίες προστασίας των συνόρων, Τομ Χόμαν, προκειμένου να αποκλιμακώσει την κρίση, ωστόσο, μετά από δίωρη συνάντηση με την ίδια, παρείχε πλήρη κάλυψη στην υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, η οποία και είναι αρμόδια για τη δράση της ICE – και υπεύθυνη για άλλες ακρότητες σε βάρος μεταναστών στις ΗΠΑ.

Διαβάστε επίσης

Τραγωδία στη Ρουμανία: 70 νεκροί τον χρόνο στον δρόμο-καρμανιόλα όπου έγινε το μοιραίο δυστύχημα

ΗΠΑ: Η Αστυνομία Συνόρων πυροβόλησε άντρα – Ένταση στα σύνορα με Μεξικό

Μινεσότα: Άνδρας ψέκασε με άγνωστη ουσία τη Δημοκρατική βουλεύτρια Ιλχάν Ομάρ λόγω ICE – «Σκουπίδι» την είχε αποκαλέσει ο Τραμπ (video)