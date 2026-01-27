search
27.01.2026 21:34

Αλλαγή πλεύσης από Τραμπ: «Ο Πρέτι δεν ήταν δολοφόνος – Θα παρακολουθώ την έρευνα για τον θάνατό του»

Μια έντιμη και ειλικρινή έρευνα για την δολοφονία του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη ζήτησε τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι θα την παρακολουθεί.

Ερωτηθείς την Τρίτη αν πιστεύει ότι ο θάνατος του Πρέτι ήταν δικαιολογημένος, ο πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι θα συμμετάσχει στην έρευνα.

«Λοιπόν, ξέρετε, κάνουμε μια μεγάλη έρευνα. Θέλω να δω την έρευνα. Θα την παρακολουθώ. Θέλω μια πολύ έντιμη και ειλικρινή έρευνα. Πρέπει να τη δω ο ίδιος», δήλωσε στους δημοσιογράφους αναχωρώντας από τον Λευκό Οίκο για ένα ταξίδι στην Αϊόβα.

Ο  Τραμπ εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας, λέγοντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι η Κρίστι Νόεμ δεν παραιτείται.

Ερωτηθείς ευθέως αν η Νόεμ επρόκειτο να παραιτηθεί, ο Τραμπ απάντησε «Όχι» πριν προχωρήσει στην επόμενη ερώτηση.

Ο πρόεδρος είπε ότι «κάνει πολύ καλή δουλειά» όταν ρωτήθηκε ξανά αργότερα για τη Νόεμ.

Ο Τραμπ δήλωσε πάντως ότι δεν πιστεύει ότι ο Πρέτι ενεργούσε ως «δολοφόνος» στη Μινεάπολη.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ ρωτήθηκε για τον χαρακτηρισμό «δολοφόνος», τον οποίο χρησιμοποίησε το Σάββατο ο αναπληρωτής επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ.

«Όχι… όπως όχι» είπε εμφατικά ο Τραμπ.

«Τούτων λεχθέντων, δεν μπορείς να έχεις όπλα. Δεν μπορείς να μπεις με όπλα. Απλώς δεν μπορείς. Δεν μπορείς να μπεις με όπλα, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Αλλά είναι ένα πολύ ατυχές περιστατικό», σημείωσε.

Ο Άλεξ Πρέτι έσπασε ένα πλευρό σε αντιπαράθεση με ομοσπονδιακούς πράκτορες μια εβδομάδα πριν από τον θάνατό του, αναφέρουν στο μεταξύ πηγές που επικαλείται το CNN. 

