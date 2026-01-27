search
27.01.2026 21:01

Τραμπ: Συμβαίνουν «καλά πράγματα» στις διαπραγματεύσεις Ουκρανίας–Ρωσίας

27.01.2026 21:01
trump-white-house

Για «καλά πράγματα» που συμβαίνουν στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, για τον τερματισμό του πολέμου, έκανε λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ

Χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, ο Τραμπ μίλησε με αισιόδοξο τόνο στους δημοσιογράφους καθώς αναχωρούσε από τον Λευκό Οίκο με προορισμό την Αϊόβα. 

Υπενθυμίζεται ότι Ρώσοι και Ουκρανοί διαπραγματευτές συναντήθηκαν το περασμένο σαββατοκύριακο στο Αμπού Ντάμπι για συνομιλίες που διεξήχθησαν με τη μεσολάβηση Αμερικανών αξιωματούχων.

nasa texas
ΚΟΣΜΟΣ

Aεροσκάφος της NASA πραγματοποίησε ανώμαλη προσγείωση μετά από βλάβη (Video)

iran ipa 887- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Πολυήμερη αεροπορική άσκηση» στη Μέση Ανατολή προανήγγειλε η Centcom

romania
ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που οι τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ μεταφέρονται στο νοσοκομείο – Τα νεότερα για την υγεία τους (Video)

adonis-georgiadis
ΕΛΛΑΔΑ

Γεωργιάδης για τραυματίες στη Ρουμανία: Και οι τρεις σε καλή κατάσταση, δεν υπάρχει διασωληνωμένος

Mette Frederiksen
ΚΟΣΜΟΣ

Φρεντέρικσεν: Η Δανία θα κάνει «ό,τι μπορεί» για να επέλθει συμφωνία με τις ΗΠΑ για τη Γροιλανδία – Αποκλείεται η παραχώρηση

moumouri
LIFESTYLE

Ευαγγελία Μουμούρη: «Δεν μπορώ να είμαι η μητέρα της κόρης του συντρόφου μου»

ergostasio_violanda_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 - Η πιο πρόσφατη για ζητήματα εξοπλισμού

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

megali-ximaira-346
MEDIA

«Η Μεγάλη Χίμαιρα» ή το μεγάλο πείραμα

lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Ελληνίδα φέρεται να την εντόπισε στο Βερολίνο

