Τραμπ: Συμβαίνουν «καλά πράγματα» στις διαπραγματεύσεις Ουκρανίας–Ρωσίας

Για «καλά πράγματα» που συμβαίνουν στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, για τον τερματισμό του πολέμου, έκανε λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, ο Τραμπ μίλησε με αισιόδοξο τόνο στους δημοσιογράφους καθώς αναχωρούσε από τον Λευκό Οίκο με προορισμό την Αϊόβα.

Υπενθυμίζεται ότι Ρώσοι και Ουκρανοί διαπραγματευτές συναντήθηκαν το περασμένο σαββατοκύριακο στο Αμπού Ντάμπι για συνομιλίες που διεξήχθησαν με τη μεσολάβηση Αμερικανών αξιωματούχων.

