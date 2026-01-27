«Μια πολιτοφυλακή που σκοτώνει»: Κατακραυγή στην Ιταλία για τον ρόλο της ICE στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

Μια μονάδα πρακτόρων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) θα έχει ρόλο ασφαλείας στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στην Ιταλία, προκαλώντας κατακραυγή και υποβολές αιτημάτων κατά της ανάπτυξης.

Πηγές της αμερικανικής πρεσβείας στη Ρώμη επιβεβαίωσαν μια δήλωση της ICE, της υπηρεσίας που εμπλέκεται στη βάναυση καταστολή της μετανάστευσης στις ΗΠΑ, η οποία ανέφερε ότι οι ομοσπονδιακοί πράκτορες θα υποστήριζαν τις διπλωματικές λεπτομέρειες ασφαλείας κατά τη διάρκεια των αγώνων Μιλάνο-Κορτίνα, αλλά δεν θα διεξήγαγαν καμία επιχείρηση επιβολής του νόμου.

Η δήλωση ανέφερε: «Στους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι Έρευνες Εσωτερικής Ασφάλειας (HSI) της ICE υποστηρίζουν την Υπηρεσία Διπλωματικής Ασφάλειας του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ και το έθνος υποδοχής για τον έλεγχο και τον μετριασμό των κινδύνων από διεθνικές εγκληματικές οργανώσεις».

«Όλες οι επιχειρήσεις ασφαλείας παραμένουν υπό ιταλική δικαιοδοσία».

Οι εικασίες στην Ιταλία σχετικά με την εμπλοκή της ICE στους Αγώνες, οι οποίοι ξεκινούν στις 6 Φεβρουαρίου, υπήρχαν εδώ και μέρες και εντάθηκαν περαιτέρω τη Δευτέρα, αφότου ο πρόεδρος της περιφέρειας της Λομβαρδίας, Ατίλιο Φοντάνα, δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, και ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, θα προστατεύονται από «σωματοφύλακες» της ICE στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Οι εικασίες αυτές πυροδότησαν οργή στην Ιταλία σχετικά με τις επιχειρήσεις μετανάστευσης της ICE, ειδικά μετά τους θανατηφόρους πυροβολισμούς αυτόν τον μήνα των Αμερικανών πολιτών Ρενέ Γκουντ και Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη.

Η εφημερίδα La Repubblica ισχυρίστηκε ότι η ακροδεξιά κυβέρνηση της Ιταλίας, η οποία έχει καλλιεργήσει φιλικές σχέσεις με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, εξέτασε για λίγο το ενδεχόμενο να εμποδίσει τη συμμετοχή πρακτόρων της ICE στην αντιπροσωπεία, αλλά αυτό θα απαιτούσε μια παρέκκλιση από τον τρόπο με τον οποίο οι Αμερικανοί αξιωματούχοι προστατεύονται συνήθως κατά τη διάρκεια παρόμοιων επισκέψεων υψηλού προφίλ στο εξωτερικό.

Ο δήμαρχος του Μιλάνου, Τζουζέπε Σάλα, δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL ότι οι πράκτορες δεν θα ήταν ευπρόσδεκτοι στην πόλη «επειδή δεν εγγυώνται ότι είναι ευθυγραμμισμένοι με τις δημοκρατικές μεθόδους διαχείρισης της ασφάλειας».

«Αυτή είναι μια πολιτοφυλακή που σκοτώνει», είπε. «Είναι σαφές ότι δεν είναι ευπρόσδεκτοι στο Μιλάνο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό. Δεν μπορούμε απλώς να πούμε όχι στον Τραμπ για μια φορά;»

«Μπορούμε να φροντίσουμε μόνοι μας για την ασφάλειά τους. Δεν χρειαζόμαστε την ICE.»

Ο Αλεσάντρο Ζαν, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το κεντροαριστερό Δημοκρατικό κόμμα, δήλωσε ότι η παρουσία πρακτόρων της ICE θα ήταν απαράδεκτη.

«Στην Ιταλία, δεν θέλουμε όσους καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και ενεργούν εκτός οποιουδήποτε δημοκρατικού ελέγχου», έγραψε στο X.

Δύο μικρά κόμματα της αντιπολίτευσης – η Πράσινη και Αριστερή Συμμαχία (AVS) και η Azione – ξεκίνησαν υποβολή υπογραφών καλώντας την ιταλική κυβέρνηση και την οργανωτική επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων να εμποδίσουν την είσοδο και την εμπλοκή των πρακτόρων της ICE στις επιχειρήσεις ασφαλείας.

«Η ICE είναι η πολιτοφυλακή που πυροβολεί ανθρώπους στους δρόμους της Μινεάπολης και απομακρύνει παιδιά από τις οικογένειές τους», δήλωσε η AVS.

Μιλώντας στο περιθώριο μιας τελετής για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος στη Ρώμη, ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, προσπάθησε να υποβαθμίσει τις ανησυχίες.

«Δεν είναι ότι έρχονται οι SS», είπε, αναφερόμενος στην παραστρατιωτική οργάνωση των Ναζί. «Ας είμαστε σαφείς. Δεν έρχονται για να διατηρήσουν τη δημόσια τάξη στη μέση των δρόμων. Έρχονται για να συνεργαστούν στις αίθουσες επιχειρήσεων».

Η επιβεβαίωση του ρόλου της ICE έρχεται μετά την προβολή βίντεο από την κρατική τηλεόραση της RAI, όπου πράκτορες της ICE απειλούν να σπάσουν το παράθυρο του οχήματος που χρησιμοποιούσε το πλήρωμά της για να κάνει ρεπορτάζ στη Μινεάπολη.

