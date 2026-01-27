Μελάνια Τραμπ: Έκκληση για ενότητα μετά τις δύο δολοφονίες από την ICE στη Μινεάπολη – Κάλεσε σε ειρηνικές διαδηλώσεις

Παρέμβαση για τις ταραχές στη Μινεάπολη, μετά τη δολοφονία δύο πολιτών από ομοσπονδιακούς πράκτορες, έκανε η Μελάνια Τραμπ, απευθύνοντας έκκληση για εθνική ενότητα.

Η Πρώτη Κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών κάλεσε σε ειρηνικές διαδηλώσεις και έκφραση αλληλεγγύης προς τις πληγείσες κοινότητες.



Σε συνέντευξή της στο τηλεοπτικό πρόγραμμα Fox & Friends, η Μελάνια Τραμπ κάλεσε τους Αμερικανούς να διαδηλώνουν ειρηνικά, λέγοντας ότι αντιτίθεται στη βία.



Αναφέρθηκε επίσης στην τηλεφωνική συνομιλία που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με τον κυβερνήτη της Μινεσότα Τιμ Γουόλς και τον δήμαρχο της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι, υπογραμμίζοντας ότι εργάζονται από κοινού για να διατηρήσουν την ειρήνη στην πόλη.



«Νιώθω βαθιά συμπόνια για τους ανθρώπους που έχουν πληγεί από αυτή την καταιγίδα. Γνωρίζω ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση εργάζεται σκληρά για να παρέχει βοήθεια σε όλους όσους τη χρειάζονται. Ως Αμερικανοί, πρέπει να βοηθάμε ο ένας τον άλλον και να ενωνόμαστε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές» τόνισε σε άλλο σημείο. «Τους στέλνω τη δύναμη και την αγάπη μου και τους σκέφτομαι…».

Διαβάστε επίσης:

Πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία: Η στιγμή που το βαν με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ συγκρούεται μετωπικά με φορτηγό (Video)

Τομ Χόμαν: Ποιος είναι ο «τσάρος των συνόρων» που στέλνει ο Τραμπ στη Μινεσότα – Η κόντρα με την Κρίστι Νοέμ και η βαλίτσα με τα $50.000

Πολύνεκρο τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Επτά νεκροί, τρεις τραυματίες (Video)