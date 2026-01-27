Απειλές Ιράν για μεγάλα αντίποινα στις ΗΠΑ και κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Ακόμη και με κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης τις ΗΠΑ, καθώς κλιμακώνεται η ένταση με το Ιράν, μετά και την έλευση του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln, που βρίσκεται στον Περσικό κόλπο. Η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη για «μεγάλη απάντηση».

Ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Μοχάμαντ Αλί Ναϊνί, προειδοποίησε τις ΗΠΑ, λέγοντας ότι «αν το αεροπλανοφόρο τους κάνει το λάθος και εισέλθει στα ιρανικά χωρικά ύδατα, θα γίνει στόχος», σύμφωνα με την ιρανική εφημερίδα Hamshahri, που επικαλείται το Al Jazeera.

BREAKING: Iran cautions strike consequences would be 'contagious' for the region



Παράλληλα, η εφημερίδα Javan ανέφερε ότι το Ιράν είναι «έτοιμο για μια μεγάλη απάντηση» σε περίπτωση που δεχθεί πλήγμα από τις ΗΠΑ και ότι θα προχωρήσει στο κλείσιμο του στρατηγικής σημασίας Στενού του Ορμούζ, βασικού κόμβου διέλευσης των παγκόσμιων ενεργειακών προμηθειών.

Αναλυτές εκτιμούν ότι οι στρατιωτικές επιλογές των ΗΠΑ περιλαμβάνουν πλήγματα κατά στρατιωτικών εγκαταστάσεων ή στοχευμένες επιθέσεις εναντίον της ηγεσίας υπό τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στο πλαίσιο μιας ευρείας επιχείρησης με στόχο την ανατροπή του καθεστώτος που κυβερνά το Ιράν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Παραμένει ασαφές αν και σε ποιο βαθμό βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές διεργασίες. Η Τεχεράνη έχει δηλώσει ότι υπάρχει ανοικτός δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγκτσί, και του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, παρά την απουσία επίσημων διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο αντίπαλων χωρών.

