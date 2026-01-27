search
ΚΟΣΜΟΣ

27.01.2026 20:06

Ο Τραμπ στηρίζει την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Νόεμ – «Δεν παραιτείται»

Kristi Noem

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας την Τρίτη, λέγοντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι η Κρίστι Νόεμ δεν παραιτείται.

Ο Τραμπ συναντήθηκε για σχεδόν δύο ώρες με τη Νόεμ και την ανώτερη σύμβουλό της τη Δευτέρα το βράδυ, καθώς αυτή και το υπουργείο αντιμετωπίζουν αντιδράσεις για τον πυροβολισμό και τη δολοφονία ενός ακόμη Αμερικανού πολίτη από ομοσπονδιακούς πράκτορες.

Όταν ρωτήθηκε ευθέως αν η Νόεμ επρόκειτο να παραιτηθεί, ο Τραμπ απάντησε «Όχι» πριν προχωρήσει στην επόμενη ερώτηση.

Ο πρόεδρος είπε ότι «κάνει πολύ καλή δουλειά» όταν ρωτήθηκε ξανά αργότερα για τη Νόεμ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο τσάρος των συνόρων Τομ Χόμαν, τον οποίο ο πρόεδρος έστειλε στη Μινεάπολη, πρόκειται να συναντηθεί με τον κυβερνήτη Τιμ Γουόλς και τον δήμαρχο της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι.

«Θα συναντηθεί με τον κυβερνήτη και θα συναντηθεί με τον δήμαρχο, νομίζω αργότερα, και άκουσα ότι όλα πάνε πολύ καλά», είπε ο Τραμπ.

Το γραφείο του Γουόλς δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι συναντήθηκε με τον Χόμαν και οι δυό τους «συμφώνησαν στην ανάγκη για συνεχή διάλογο».

Ο Τραμπ λέει ότι δεν πιστεύει ότι ο Άλεξ Πρέτι ήταν «δολοφόνος»

Ο Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι δεν πιστεύει ότι ο Άλεξ Πρέτι ενεργούσε ως «δολοφόνος» στη Μινεάπολη, η πιο άμεση αντίφαση που έχει μέχρι στιγμής διατυπωθεί για το πώς ορισμένα μέλη της κυβέρνησής του περιέγραψαν τον Πρέτι αμέσως μετά τη δολοφονία του.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ ρωτήθηκε για τον χαρακτηρισμό «δολοφόνος», τον οποίο χρησιμοποίησε το Σάββατο ο αναπληρωτής αρχηγός του προσωπικού Στίβεν Μίλερ.

«Όχι», είπε ο Τραμπ, «όχι».

Γύρισε πίσω μετά από λίγο για να συμπληρώσει την απάντησή του.

«Με αυτά τα δεδομένα, δεν μπορείς να έχεις όπλα. Δεν μπορείς να μπεις μέσα με όπλα. Απλώς δεν μπορείς. Δεν μπορείς να μπεις μέσα με όπλα, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Αλλά είναι ένα πολύ ατυχές περιστατικό», είπε.

Αφού ο Πρέτι πυροβολήθηκε θανάσιμα το Σάββατο, ο Μίλερ τον χαρακτήρισε «επίδοξο δολοφόνο» που «προσπάθησε να δολοφονήσει ομοσπονδιακούς πράκτορες», έναν ισχυρισμό που ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς αναδημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Μποβίνο αναχωρεί από τη Μινεάπολη σήμερα

Τρεις ημέρες μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό του 37χρονου Άλεξ Πρέτι από ομοσπονδιακούς πράκτορες, οι κάτοικοι της Μινεάπολης εξακολουθούν να βρίσκονται στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για την καταστολή της μετανάστευσης στην πόλη τους.

Πηγές δήλωσαν στο CNN ότι ο κορυφαίος αξιωματούχος της Συνοριακής Φρουράς, Γκρέγκορι Μποβίνο, και ορισμένοι από τους πράκτορές του αναμένεται να εγκαταλείψουν την πόλη σήμερα, με τον τσάρο των συνόρων, Τομ Χόμαν, να έχει σταλεί εκεί στη θέση του.

