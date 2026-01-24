Ουκρανία – Ρωσία: Ξεκίνησαν και πάλι οι συνομιλίες με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι

Ξεκίνησαν και πάλι σήμερα στο Αμπού Ντάμπι οι συνομιλίες μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, δήλωσε στο Reuters πηγή με γνώση της κατάστασης.

Οι τριμερείς συνομιλίες για τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου ξεκίνησαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα χθες. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και την υπηρεσία πληροφοριών του στρατού θα συμμετάσχουν σήμερα στις συνομιλίες.

Ukrainian and Russian negotiators met in Abu Dhabi to tackle the vital issue of territory, with no sign of a compromise, as Russian airstrikes plunged Ukraine into its worst energy crisis of the nearly four-year war https://t.co/558qKhz35A pic.twitter.com/fQqrHfYTN4 — Reuters (@Reuters) January 24, 2026

Ο Ζελένσκι ζητά προμήθειες αντιαεροπορικής άμυνας από τις ΗΠΑ μετά τη ρωσική επίθεση

Η μεγάλη ρωσική νυχτερινή επίθεση σε ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις έδειξε ότι οι συμφωνίες για την αντιαεροπορική άμυνα που έγιναν με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός αυτή την εβδομάδα πρέπει να «εφαρμοστούν πλήρως», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι και ο Τραμπ συναντήθηκαν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ την Πέμπτη και συζήτησαν τη ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας, αν και στη συνέχεια κανείς από τους δύο ηγέτες δεν διευκρίνισε τι συμφωνήθηκε.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε σήμερα τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι με «κυνικό τρόπο» έδωσε εντολή για μαζικό πυραυλικό χτύπημα ενώ αντιπροσωπείες από την Ουκρανία, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ βρίσκονται στο Αμπού Ντάμπι για ειρηνευτικές συνομιλίες με τη μεσολάβηση της Ουάσινγκτον.

«Αυτή η βάρβαρη επίθεση για άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι η θέση του Πούτιν δεν είναι στο συμβούλιο ειρήνης αλλά στο εδώλιο του ειδικού δικαστηρίου», έγραψε ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα σε ανάρτηση στο Χ.

