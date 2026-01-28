search
ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 11:46
ΚΟΣΜΟΣ

28.01.2026 10:33

Φωτιά σε 5αστερο ξενοδοχείο χιονοδρομικού κέντρου στις Άλπεις – Δεν τραυματίστηκε κανείς

28.01.2026 10:33
Αποφεύχθηκε νέα τραγωδία σε τουριστικό θέρετρο στις Άλπεις. Το βράδυ της Τρίτης ξέσπασε φωτιά στη σοφίτα του 5αστερου ξενοδοχείου Hotel des Grandes Alpes όπου οι υπεύθυνοί του πρόλαβαν και το εκκένωσαν εγκαίρως πριν κινδυνέψει κανείς.

Το ξενοδοχείο που βρίσκεται στο χιονοδρομικό κέντρο της Κουρσεβέλ φιλοξενούσε 100 επισκέπτες την ώρα που ξέσπασε η φωτιά περίπου στις 20:00 ώρα Ελλάδος. 

Συνολικά απομακρύνθηκαν 270 άνθρωποι καθώς η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε γειτονικό κτίριο. 

