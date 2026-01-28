Φωτιά σε 5αστερο ξενοδοχείο χιονοδρομικού κέντρου στις Άλπεις – Δεν τραυματίστηκε κανείς

Αποφεύχθηκε νέα τραγωδία σε τουριστικό θέρετρο στις Άλπεις. Το βράδυ της Τρίτης ξέσπασε φωτιά στη σοφίτα του 5αστερου ξενοδοχείου Hotel des Grandes Alpes όπου οι υπεύθυνοί του πρόλαβαν και το εκκένωσαν εγκαίρως πριν κινδυνέψει κανείς.

Un incendie s'est déclaré, mardi 27 janvier, au niveau de la toiture de l'hôtel 5 étoiles Les Grandes Alpes, à Courchevel, en Savoie. 270 personnes ont été évacuées, et aucun blessé n'est à déplorer. On ignore encore les causes de ce feu. #canal16 pic.twitter.com/HxgXXXZons — franceinfo (@franceinfo) January 28, 2026

Το ξενοδοχείο που βρίσκεται στο χιονοδρομικό κέντρο της Κουρσεβέλ φιλοξενούσε 100 επισκέπτες την ώρα που ξέσπασε η φωτιά περίπου στις 20:00 ώρα Ελλάδος.

Συνολικά απομακρύνθηκαν 270 άνθρωποι καθώς η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε γειτονικό κτίριο.

Διαβάστε επίσης:

Βενεζουέλα – Απειλές Ρούμπιο για νέα στρατιωτική επιχείρηση: Ροδρίγκες συνεργάσου, ξέρεις την τύχη του Μαδούρο

Πολικό ψύχος στις ΗΠΑ: 38 οι νεκροί από την χιονοθύελλα, 550 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα (video)

Μινεάπολη: «Κωλοτούμπα» και από τον Στίβεν Μίλερ – Βλέπει παραβίαση πρωτοκόλλου από την ICE στη δολοφονία Πρέτι